Росіяни намагаються повністю ізолювати важливе місто: у ЗСУ оцінили загрозу

Через неможливість захопити Гуляйполе, ворог намагається ізолювати місто активними штурмами, масованими авіаударами та тотальним мінуванням.

Ворог не може захопити Гуляйполе і тому вдається до мінування

Ворог не може захопити Гуляйполе і тому вдається до мінування

Наразі Гуляйполе фактично перебуває у статусі "сірої зони"

Ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається напруженою

Окупаційні війська РФ не здатні закріпитися в Гуляйполі Запорізької області, тому намагаються ізолювати місто шляхом активних штурмів, масованих авіаударів та тотального мінування території, зокрема із застосуванням дронів.

Наразі Гуляйполе фактично перебуває у статусі "сірої зони". Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Гуляйполе - це в цілому як велика сіра зона. Є позиції Сил оборони України на різних околицях, в середині міста не може ні ворог закріпитися, ні ми утриматися", - зазначив він.

За словами Волошина, у центральній частині міста постійно відбуваються бойові зіткнення між штурмовими групами. Через неможливість захопити Гуляйполе противник вдається до масштабного мінування.

Саперні підрозділи ворога отримали значну кількість протипіхотних і протитанкових мін ТМ-72, аби замінувати дороги, вулиці та подвір’я. Речник уточнив, що мінування здійснюється як вручну, так і дистанційно за допомогою дронів.

Зазначається, що ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається напруженою вже кілька тижнів. Щодня фіксуються десятки бойових зіткнень як у самому місті, так і в навколишніх населених пунктах.

Волошин підкреслив, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксували рекордну кількість авіаударів - 14 із застосуванням 106 керованих авіаційних бомб. Значних руйнувань зазнав населений пункт Залізничне: "Його фактично рівняють із землею".

Також противник активно застосовує ударні безпілотники. За минулу добу зафіксовано 1752 дрони-камікадзе, з яких щонайменше 1200 - на Гуляйпільському напрямку.

Чи здатен ворог вести наступальні дії на фронті - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що Росія втратила військовий потенціал, який мала на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

На його думку, нині головне завдання ЗСУ – максимально виснажити противника.

"Держава, яка втрачає здатність утримувати оборону, рано чи пізно змушена відступати. Росія намагається демонструвати спроможність наступати локальними тактичними діями, але в цілому програє війну в Україні", – підкреслює Коваленко.

Експерт додає, що РФ більше не здатна вести масштабні війни і її спроби утримати території обмежуються точковими операціями.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найгарячіших точок фронту. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ, Олександр Сирський. За його словами, в районі агломерації Покровськ-Мирноград триває виснажливе протистояння. Щоденно українські воїни стримують близько 50 бойових зіткнень.

Нагадаємо, за добу українські війська відбили 126 атак російських окупантів, найбільші бої точилися на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. На Покровському напрямку ворог провів 39 атак, українські війська знищили 106 окупантів і чисельну техніку.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна готується до нових наступальних операцій у 2026 році, щоб зберегти ініціативу та зірвати плани РФ. За його словами, Росія не відмовилася від наміру захопити всю Україну, тому ЗСУ поєднуватимуть оборону з активними наступальними й асиметричними діями.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

