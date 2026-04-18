Сили оборони уразили одразу чотири важливі об’єкти РФ: деталі потужної операції

Сили оборони намагаються підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів.

Сили оборони атакували об'єкти РФ

У ніч на 18 квітня підрозділи Сил оборони України уразили одразу чотири важливих об’єкти нафтопереробної галузі країни-агресора Росії. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що операція була проведена в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

"Вирують пожежі на нафтопереробних заводах "Новокуйбишевський" та "Сизранський" у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції "Тихорєцк" у Краснодарському краї", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Крім того, в Генштабі додали, що уражено низку місць зберігання пально-мастильних матеріалів ворога на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у районі Маріуполя.

Також ЗСУ били по розташуваннях ремонтних підрозділів ворога у районах населених пунктів Мангуш (ТОТ Донецької обл.), Токмак (ТОТ Запорізької обл.) та Графське (ТОТ Донецької обл.).

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - підсумували у Генштабі.

Операції Сил оборони - що відомо

Як повідомляв Главред, 16 квітня Сили оборони України знищили російські ешелони з паливом під Луганськом. Атака здійснена співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з колегами з 1-го окремого центру безпілотних систем ЗСУ.

Сил оборони України 13 квітня та в ніч на 14 квітня завдали ударів по низці об’єктів РФ. Внаслідок атак було уражено місця зберігання БПЛА та склади боєприпасів.

У ніч на 11 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого удару по ряду логістичних та інших важливих об'єктів противника. Зокрема, відомо про ураження нафтобази "Гвардійська" на тимчасово окупованій території Криму.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

