Вперше за довгий час: ЗСУ близькі до звільнення великого міста

Просування росіян зупинилося практично на всіх напрямках.

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Бої за Торецьк / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ключові тези:

ЗСУ пройшли момент постійного перебування в обороні

Зараз бійці беруть Торецьк, який було втрачено кілька місяців тому

Сили оборони також перейшли до контрударів на Харківщині

Найкритичнішу ситуацію на фронті, коли Сили оборони постійно були в глухій обороні, а ворог постійно просувався, вже пройдено. Про це заявив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий в ефірі Радіо NV.

За його словами, окупантів "жорстко зупинили" під Покровськом. Ворог, розуміючи, що Покровськ їм не взяти, намагається перенести зусилля на інші напрямки в розрахунку на те, що вони десь "продавлять".

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"Ми не тільки зупинили їх під Покровськом, ми почали там серію досить продуманих локальних, але дуже правильних контрударів, котрі подекуди переходять до повного перехоплення ініціативи. Зокрема, зараз хлопці і дівчата беруть Торецьк, який ми втратили десь три місяці тому. Нагадаю, що це вперше достатньо великий населений пункт повертаємо за дуже багато часу. В нас давно не було звільнених великих міст", - наголосив він.

Ветеран війни додав, що Сили оборони "сточували" окупаційну армію і хоч вона продовжувала по інерції просуватися, але з кожним тижнем росіянам це давалося все дорожче і складніше.

"Кожного тижня вони (окупанти, - ред.) брали все менше територій, але несли все більше втрат. Просування росіян зупинилося практично на всіх напрямках, але головне що їх вдалося зупинити на Покровському напрямку, бо саме сюди вони кинули найбільше сил", - сказав Дикий.

Крім того, він зауважив, що Сили оборони також перейшли до контрударів на Харківщині, де була дуже важка ситуація – два російські плацдарми на західному березі річки Оскіл були дуже серйозною загрозою.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в ОСУВ "Хортиця" заявили, що російські війська здійснили чергову спробу прориву оборони ЗСУ в районі Куп’янська, проте всі атаки були відбиті.

Аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні повідомили, що ЗСУ мали успіх у районі села Західне Дворічанської громади Куп'янського району Харківської області, а також відтіснили противника біля населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області.

Крім того, в партизанському русі Атеш повідомили, що російські загарбники відмовляються йти на штурм островів у Херсонській області, сподіваючись на заморозку бойових дій.

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Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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