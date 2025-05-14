Росіяни терміново евакуюють військові частини з Криму: партизани назвали причину

Перспектива потрапити під удар України лякає окупантів, тому вони йдуть на більш радикальні кроки.

https://glavred.net/front/rossiyane-srochno-evakuiruyut-voinskie-chasti-iz-kryma-partizany-nazvali-prichinu-10664552.html Посилання скопійоване

Окупанти нібито вживають заходів безпеки, спустошуючи ППД / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили в Атеш:

Окупанти вивозять майно однієї з бригад з Криму

Найімовірніше, ворог боїться удару ЗСУ, тому ховає техніку

З тимчасово окупованого країною-агресоркою Севастополя росіяни вивозять майно з 810-ї бригади морської піхоти. Про це в Telegram повідомили партизани руху Атеш.

Їм вдалося зафікувати, як до пункту постійної дислокації 810-ї бригади морської піхоти до Севастополя прибувають автобуси і вивозять майно з адміністративних будівель та казарм на території частини.

відео дня

"Пусті казарми підтверджують заходи безпеки, вжиті окупантами. Можливо, такі приготування пов'язані з підвищеним ризиком об'єкта найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Крім цього партизани виявили на території частини скупчення військової техніки, яка була ретельно прихована під маскувальними сітками. Це також наштовхує на думки про боязнь окупантів потрапити під удар українських сил.

Удари по Криму - останні новини

Напередодні у місті Керч в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Окупантам навіть довелося перекрити Кримський міст та оголосити ракетну небезпеку.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Раніше також стало відомо, що у ніч на 2 травня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Над півостровом було чутно вибухи, в районах поблизу військових об’єктів діяла протиповітряна оборона, а в кількох місцях зафіксували пожежі.

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці квітня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи після того як ударні безпілотники "навідалися" на аеродроми РФ. Зокрема, дрони були помічені в Новофедорівці та Качі.

Читайте також:

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред