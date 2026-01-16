Рус
Мають серйозні наміри: у ЗСУ сказали, на що націляться росіяни навесні

Марія Николишин
16 січня 2026, 16:12
Жорін підкреслив, що росіяни проводять щоденні штурмові дії, які не дають жодного результату.
Росіяни хочуть захопити усю Донеччину / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, t.me/MaksymZhorin

Головне із заяви підполковника ЗСУ:

  • Захопити усю Донеччину – складне завдання для росіян
  • В окупантів кожного дня величезні втрати на фронті
  • Але наміри ворога потрібно сприймати всерйоз

Захопити усю Донеччину до 1 квітня – це надзвичайно складне завдання для армії країни-агресора Росії. Росіяни постійно ставлять ці плани, але жодного разу їх не здійснили. Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у коментарі 24 Каналу.

За його словами, хоч план може здаватися нереалістичним, але окупанти все одно намагатимуться його досягнути. Тому ці наміри потрібно сприймати всерйоз.

Він додав, що наразі ворог наступає в усій смузі Третього армійського корпусу. Крім того, в окупантів кожного дня величезні втрати.

"Це ось ці щоденні штурмові дії, які не дають їм жодного результату. При цьому вони зазнають постійних втрат. Вже африканців до цього залучають. Там дуже багато їх в полон потрапляє. Це говорить про те, що у них є всередині проблеми, які б плани вони собі там не ставили", - наголосив Жорін.

Путін поставив армії дедлайн

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан раніше говорив, що російський диктатор Володимир Путін встановив новий дедлайн для повної окупації Донецької області.

За його словами, він дав армії РФ час до 1 квітня.

Однак, експерт вважає, що за відсутності обвалу української оборони Росія не здатна виконати поставлене завдання у визначені терміни.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник ДПСУ Андрій Демченко заявляв, що російські окупанти спробували прорвати кордон у напрямку Дігтярного Харківської області, задум ворога зірвали Сили оборони. Українські захисники відбили російську атаку та ліквідували понад 20 загарбників.

Аналітичний проект DeepState повідомив, що російські окупаційні війська окупували село Красногірське Пологовського району Запорізької області та просунулися поблизу трьох інших населених пунктів.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин говорив, що армія країни-агресорки Росії активно перекидає резерви на Запорізький напрямок. Ворог стягує підрозділи з інших ділянок фронту.

Читайте також:

Про персону: Максим Жорін

Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

