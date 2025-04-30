Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ стягнула 60 тисяч військових для прориву: названо небезпечний напрямок фронту

Олексій Тесля
30 квітня 2025, 03:05
745
Ворог намагається просуватися на кількох ділянках фронту, каже Сергій Кузан.
/ Колаж: Главред, фото: 81 ОАМБр, 21 ОМБр

Важливо:

  • Росіяни атакуватимуть і надалі
  • Ворог намагається просуватися на кількох ділянках фронту

Голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан заявив про те, що армія країни-агресора РФ не має пріоритетних напрямків на фронті.

"Вони розглядають такими (пріоритетними, - ред.) усі (напрямки, - ред.), які атакують", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

При цьому експерт розповів про те, які напрямки залишаються під загрозою атак окупантів РФ.

"Росіяни атакуватимуть надалі і Сумщину, адже у РФ там досі залишається велике угруповання - близько 60 тисяч військових. І, без сумніву, вони атакуватимуть наші позиції і в Харківській області", - не виключає він.

Співрозмовник нагадав про те, що ворог намагається також просуватися на кількох інших ділянках фронту.

"Спочатку Куп'янський напрямок, далі - Лиман, Часів Яр, Покровськ. А також намагаються вийти на Богатир на півдні, розраховуючи, що там - рівнина, і просування буде легшим. Їм важливо хоча б відзвітувати, що взяли більше територій. Отже, так, залишається приблизно шість-сім напрямків, на яких вони продовжують наступ. Ці напрямки ми можемо побачити в щоденних зведеннях Генерального штабу. І найближчим часом ситуація навряд чи зміниться", - додав Кузан.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.

Більше новин:

Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сергій Кузан
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Будинки у вогні, є загиблий: як виглядає Дніпро після атаки Шахедів

Будинки у вогні, є загиблий: як виглядає Дніпро після атаки Шахедів

04:00Україна
За 30 хвилин 16 "прильотів" і майже 40 постраждалих: моторошні кадри з Харкова

За 30 хвилин 16 "прильотів" і майже 40 постраждалих: моторошні кадри з Харкова

03:06Україна
Армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл - Нацгвардія

Армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл - Нацгвардія

00:36Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Дмитро Комаров зважився на відчайдушний крок після розлучення - деталі

Дмитро Комаров зважився на відчайдушний крок після розлучення - деталі

Незвичайна головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках із японкою за 33 сек

Незвичайна головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках із японкою за 33 сек

Секрет розкрито: яка перша назва Харкова та як насправді місто називалося раніше

Секрет розкрито: яка перша назва Харкова та як насправді місто називалося раніше

"Рекордне" нарахування: українців закликали перевірити банківські карти

"Рекордне" нарахування: українців закликали перевірити банківські карти

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

Останні новини

04:50

Вінтажний ребус для надрозумів: знайдіть хитру кішку в майстерні за 5 сек

04:32

Розкрито секрет радянських телевізорів: чому було 12 каналів, а працювали лише 2

04:00

Будинки у вогні, є загиблий: як виглядає Дніпро після атаки Шахедів

03:30

Залишатиметься свіжим до двох років: який інгредієнт потрібно покласти до рисуВідео

03:06

За 30 хвилин 16 "прильотів" і майже 40 постраждалих: моторошні кадри з ХарковаФотоВідео

Путін робить невмілу спробу убезпечити самого себе: Кузан - про "перемирʼя" на 9 травняПутін робить невмілу спробу убезпечити самого себе: Кузан - про "перемирʼя" на 9 травня
03:05

РФ стягнула 60 тисяч військових для прориву: названо небезпечний напрямок фронту

02:35

Підступний візуальний тест: потрібно знайти кішку за 5 секунд в автомайстерні

02:18

"24-36 годин": у Пакистані попередили про готовність Індії до "військової агресії"

02:02

"Передумала": Євген Кошовий розповів про складне рішення 17-річної Варвари

Реклама
01:30

"Баффі" Сара Мішель Геллар розкрила секрет 25-річних стосунків із чоловіком-актором

01:27

"Мій головний вибір": Трамп заявив, що хотів би бути Папою Римським

00:36

Армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл - Нацгвардія

29 квітня, вівторок
23:48

Марічка Падалко показала, який зараз вигляд мають її батьки

23:46

Горять будинки, є загиблий: Дніпро атакував "рій" безпілотниківВідео

23:21

США вийдуть із переговорів, якщо Україна і РФ не досягнуть прогресу - Рубіо

22:57

"Переживають - і правильно": Зеленський анонсував удари по "больових точках" РФ

22:47

Чоловік Олени Кравець зізнався, як змінилися їхні життя під час війни

22:30

Шахеди летять один за одним: Харків під масованим ударом, є постраждаліФотоВідео

22:27

"Боляче": дружина Віктора Павліка крізь сльози розповіла про серйозний діагноз сина

22:12

Навчання будуть прикриттям, РФ готує щось у Білорусі цього літа - Зеленський

Реклама
22:10

Мухи миттєво зникнуть: найкращі натуральні засоби проти комахВідео

21:45

У Торецьку відбуваються лобові штурми: військовий розповів про бої за місто

21:41

"Небезпечні місця": деталі екстреної евакуації з Дніпропетровської області

21:41

"Щось таке робили": Злата Огнєвіч висловилася про побачення з Тарасом Цимбалюком

21:22

Що одягнути жінці в ресторан: поради для стильного образу в будь-якому віці

21:20

Екс-керівник "Укрінмашу" Олександр Калинчук міг бути причетний до зриву поставок озброєння на мільярди гривень — ЗМІ

21:18

Підступний план Путіна: розвідка Британії розкрила справжню мету "перемир'я"

20:54

Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про умову України

20:44

"Непрості часи": товариш по чарці Єфремова розповів про стан актора після УДЗ

20:40

Що вдягнути зі шкіряною курткою жінці: наймодніші образи сезону 2025Відео

20:38

Видалили органи, щоб приховати причину смерті: що відомо про вбивство Вікторії Рощиної

20:27

Що одягнути під піджак: як створити стильні образи на будь-який випадок

20:04

Перемовини щодо України зайшли в глухий кут: у Bloomberg назвали "вимогу" Путіна

20:01

Між перемир'ям і бойовими діями з ворогом є лише одна відмінність - Кузан

19:59

"Україна вже погодилася, черга за Путіним": у Трампа зробили заяву про перемир’яВідео

19:56

Ексучасниця Віа Гри з РФ отримала посвідку на проживання в Україні - деталі

19:47

Спеціально постачали для ЗСУ браковані міни: затримано керівників заводу

19:44

"Ромео і Джульєтта з Черкас" 4 сезон: на глядачів чекає зміна акторки

19:44

Україну накриває раптове потепління: у яких областях затримаються дощі та заморозки

19:40

У Путіна заявили, що "перемир'ям" розпочали "прямі переговори" з УкраїноюВідео

Реклама
19:10

Сестра головного перемовника Путіна таємно відвідала Україну: стали відомі деталіВідео

19:10

100 днів Трампа, які ошелешили світПогляд

18:51

Що можна зробити з пластикових пляшок: несподівана відповідь вразить наповалВідео

18:46

Не можна згадувати образи і проблеми: яке свято і день ангела 30 квітня

18:45

Долар пішов у круте піке в кінці квітня: новий курс валют

18:33

Військовослужбовців ТЦК та СП відправлятимуть на фронт: важливе рішення Генштабу

18:30

У США готують новий удар по режиму Путіна: у Зеленського зробили заяву

17:59

РФ рветься на кордон трьох областей: в ЗСУ розповіли про загострення ситуації

17:51

Податок за продаж товарів на OLX чи Rozetka: українців чекають нові правила

17:26

Нацбанк визнав небездоганною ділову репутацію Порошенка — названі причини

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Великдень 2025
Закуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти