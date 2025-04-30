РФ стягнула 60 тисяч військових для прориву: названо небезпечний напрямок фронту

Важливо:
- Росіяни атакуватимуть і надалі
- Ворог намагається просуватися на кількох ділянках фронту
Голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан заявив про те, що армія країни-агресора РФ не має пріоритетних напрямків на фронті.
"Вони розглядають такими (пріоритетними, - ред.) усі (напрямки, - ред.), які атакують", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
При цьому експерт розповів про те, які напрямки залишаються під загрозою атак окупантів РФ.
"Росіяни атакуватимуть надалі і Сумщину, адже у РФ там досі залишається велике угруповання - близько 60 тисяч військових. І, без сумніву, вони атакуватимуть наші позиції і в Харківській області", - не виключає він.
Співрозмовник нагадав про те, що ворог намагається також просуватися на кількох інших ділянках фронту.
"Спочатку Куп'янський напрямок, далі - Лиман, Часів Яр, Покровськ. А також намагаються вийти на Богатир на півдні, розраховуючи, що там - рівнина, і просування буде легшим. Їм важливо хоча б відзвітувати, що взяли більше територій. Отже, так, залишається приблизно шість-сім напрямків, на яких вони продовжують наступ. Ці напрямки ми можемо побачити в щоденних зведеннях Генерального штабу. І найближчим часом ситуація навряд чи зміниться", - додав Кузан.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.
Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.
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Хто такий Сергій Кузан
Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія
Голова Українського центру безпеки та співробітництва.
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