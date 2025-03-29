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Ворог для штурмів застосовує "дику" тактику: у ЗСУ розповіли деталі

Маріна Фурман
29 березня 2025, 17:32
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Росіяни кинули в атаку відразу 40 мотоциклів.
Ворог для штурмів застосовує 'дику' тактику: у ЗСУ розповіли деталі
Окупанти кинули на штурм 40 мотоциклів одночасно / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Коротко:

  • Росіяни кинули в атаку 40 мотоциклів на одному з напрямків фронту
  • Ворог активно використовує дрони на оптоволокні

Російські окупанти все активніше застосовує легку техніку на одному з напрямків фронту. Нещодавно армія Путіна використала для штурму 40 мотоциклів. Про це заявив речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, після зими загарбники активніше використовують мотоцикли, квадроцикли, багі та інший транспорт, який допомагає швидко переміщувати особовий склад.

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Таким чином ворог намагається оперативно захопити українські позиції, щоб уникнути атак дронів.

"Сам перехід до активного використання мототехніки - це дивно, раніше такого не було. Саме за зиму ми почали це спостерігати. Також нововведенням за зиму можна назвати використання антидронових сіток. Ми теж їх використовуємо, але поки в обмеженій кількості", - заявив Трегубов.

Він також додав, що одна з головних тенденцій, яка з'явилася на фронті за зиму, це використання дронів на оптоволокні.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше Трегубов заявляв, що армія країни-агресорки Росії намагається повернутися до тої інтенсивності бойових дій на Покровському напрямку, яка там була у січні 2025 року. За словами речника, пріоритетною задачею для ворога зараз є перерізання траси, що сполучає Покровськ та Костянтинівку, тому окупанти намагаються просуватися у цьому напрямку.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що за даними української розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Противник затягує переговори й намагається втягнути США в нескінченні беззмістовні дискусії про фальшиві "умови", щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель.

Як писав Главред, останніми днями на Сумщині збільшилася кількість ударів по прикордонню з авіації. Також у регіон активно заходять ворожі ДРГ. Крім того, армія Путіна наростила кількість дронів та FPV.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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війна в Україні лінія фронту Віктор Трегубов
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