РФ пішла в наступ на Харківщині: де найактивніші бої

Російські окупанти лише за добу втратили близько 300 солдат.

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РФ пішла в наступ на Харківщині / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

РФ активізувала наступ на Харківщині

Російські окупанти збільшили кількість атак на Лиманському напрямку

Російські окупанти посилили наступ на території Харківської області. Ворог посилює тиск та збільшує кількість атак на Лиманському напрямку. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

При цьому варто зазначити, що зростання активності окупантів лише збільшила їхні втрати серед особового складу. Лише минулої доби вона втратили близько 300 солдат у зоні Угруповання.

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"Наприклад, зараз може бути і 37 бойових зіткнень у сукупності - це багато. Наприклад, окремо на Лиманському напрямку 20 зіткнень - це теж багато, це більше ніж було. Чи, наприклад, 300 осіб було втрат у росіян на усіх наших напрямках у сукупності за добу - це багато", - сказав Трегубов.

Він додав, що ця кампанія ворога згодом піде на спад. Нині ситуація на цьому напрямку контрольована.

Що відомо про Лиман / Інфографіка: Главред

Посилення наступу армії РФ - думка військового

Главред писав, що російські війська активізували наступальні дії на Олександрівському напрямку, намагаючись посилити тиск на українську оборону. Як повідомив військовослужбовець із позивним "Аякс", від початку весни окупанти нарощують чисельність особового складу на вже зайнятих позиціях та шукають можливості для просування вперед.

Для досягнення цієї мети противник дедалі частіше застосовує тактику малих штурмових груп. Замість великих підрозділів російські військові діють невеликими групами, а подекуди навіть по одному чи по двоє бійців. Використовуючи мобільність і приховане пересування, вони намагаються долати відкриті ділянки місцевості та просуватися вздовж лісосмуг, щоб непомітно наблизитися до українських позицій.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, українські оборонці у травні досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили. Про це свідчать дані з нового звіту аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) та оцінки українських джерел.

Крім того, російські війська продовжують штурмові дії на ряді ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп'янська.

Нагадаємо, що аналітики проекту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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