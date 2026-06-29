Бої за Константинівку: Reuters пояснив, чому існує ризик втрати міста

Невеликі групи російських окупантів намагаються проникнути на околиці Константинівки, українські сили продовжують стримувати наступ.

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Зіткнення вже відбуваються на підступах до Константинівки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

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Зіткнення вже відбуваються на підступах до Константинівки

У разі захоплення міста війська РФ можуть отримати вигідніші позиції для просування

Російські війська продовжують поступово посилювати тиск на Константинівку - одне з ключових міст українського оборонного рубежу на сході країни. Як повідомляє Reuters, деякі військові аналітики вважають, що доля населеного пункту значною мірою залежатиме від розвитку бойових дій найближчим часом.

За інформацією агентства, зіткнення вже відбуваються на підступах до міста. Невеликі групи російських окупантів намагаються проникнути на околиці Константинівки, тоді як українські сили продовжують стримувати наступ.

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Експерти зазначають, що нинішня ситуація свідчить про збереження чисельної переваги російської армії, незважаючи на регулярні удари українських безпілотників по об’єктах у глибині тилу противника.

За словами аналітика фінської дослідницької групи Black Bird Еміля Кастехельмі, атаки українських дронів мають помітний вплив на можливості російської армії, однак поки що цього недостатньо, щоб повністю зупинити її наступальні дії.

"Ефект (ударів середньої дальності) не був настільки великим, щоб змусити росіян призупинити наступ. Тому, незважаючи на те, що Росія зазнає дедалі тяжчих втрат у тилу, вона все ще здатна продовжувати наступ, принаймні на певних ділянках", - зазначає експерт.

Як пише Reuters, у разі захоплення Костянтинівки російські війська можуть зайняти вигідніші позиції для подальшого просування вздовж так званого "поясу фортець" на сході України. Водночас агентство наголошує, що навіть за такого сценарію подальший наступ, ймовірно, виявиться тривалим і супроводжуватиметься запеклими боями, як це відбувалося раніше в районах Покровська та Авдіївки.

Швидкий прорив росіян неможливий

Раніше Путін заявив, що Росія близька до захоплення Костянтинівки. Однак у коментарях українським ЗМІ командири 19-го армійського корпусу Києва відкинули це твердження як перебільшення і заявили, що їхні війська знищують невеликі групи росіян, яким вдалося проникнути на територію.

Генерал-майор Віктор Ніколюк, командувач ОТУ "Донецьк", раніше заявив, що Константинівка може втриматися за нинішніх темпів оборони, з огляду на чисельність особового складу та ресурси.

Аналітики Інституту вивчення війни також зазначають, що, хоча тактична ситуація для України погіршується, російських проникнень недостатньо для "швидкого оперативного прориву".

Проте спроби Росії оточити місто неухильно підвищують ціну оборони Києва.

"Доведеться зробити вибір: або підвищити ставки, або відступити. І зараз ситуація така, що ставки зростають з кожним днем", - каже український аналітик Руслан Мікула з групи DeepState

А Кастехельмі стверджує, що падіння міста - "скоріше питання часу".

Українські шляхи постачання вже перебувають під постійним тиском: артилерія, безпілотники та керовані бомби обстрілюють інфраструктуру вздовж дороги на північ від Костянтинівки, повідомили військові, які перебувають у цьому районі.

"Маршрут надто небезпечний для евакуації загиблих і поранених на звичайних транспортних засобах. Усе відбувається пішки", - сказав 34-річний військовослужбовець Олександр Космін.

Інфографіка: Главред

Де можуть розпочатися інтенсивні бої - думка експерта

Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що найближчим часом найінтенсивніші бойові дії на фронті можуть зосередитися в Константинівській, Покровсько-Мирноградській та Лиманській агломераціях. На його думку, саме ці напрямки залишаються пріоритетними для російського командування, яке прагнутиме зосередити там основні сили наступу.

Водночас ситуація на півдні України, за оцінкою експерта, може розвиватися за іншим сценарієм. Тимочко припускає, що російські війська там можуть знизити активність наступальних дій і зосередитися на утриманні вже зайнятих позицій, що поступово призведе до зниження інтенсивності боїв.

Окремо експерт зазначає, що російська армія неодноразово демонструвала готовність утримувати захоплені території навіть у складних умовах. За його словами, окупаційні сили можуть продовжувати оборону навіть у разі проблем із логістикою, оскільки раніше вже витрачали значні ресурси заради збереження контролю над позиціями.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Війна РФ в Україні та плани окупантів - новини

Як писав Главред, у травні речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карпяк заявляв, що російські окупанти хочуть захопити Суми та Харків. Захоплення цих обласних центрів є найближчими завданнями росіян.

У свою чергу, керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у РФ немає сил для захоплення Сум чи Харкова.

Аналітики Інституту вивчення війни писали про те, що російське військове командування п’ятий місяць поспіль поширює неправдиві заяви щодо ситуації на Куп’янському напрямку, створюючи ілюзію наступу там, де його фактично немає. За словами експертів, може скластися хибне враження, ніби російські війська вже захопили Куп’янськ і рухаються далі. Насправді ж росіяни не утримують укріплених позицій у місті, а на його території залишилися лише поодинокі диверсійні групи.

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вже підготував план військових дій на літо 2026 року. Його мета залишається незмінною - повне захоплення Донецької області.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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