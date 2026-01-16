Росіяни намагалися прорвати кордон на новому напрямку: яка там зараз ситуація

Речник ДПСУ розповів, що відбувається поблизу населеного пункту Дігтяне, що на Харківщині.

Росіяни намагалися прорвати кордон у напрямку Дігтярного - деталі / Колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил територіальної оборони, Міноборони РФ

Головне:

Ворог намагався прорвати кордон у Харківській області

Сили оборони відбили штурм та знищили окупантів

Російські окупанти спробували прорвати кордон у напрямку Дігтярного Харківської області, задум ворога зірвали Сили оборони. Українські захисники відбили російську атаку та ліквідували понад 20 загарбників. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

Він зазначив, що раніше ворог зʼявлявся невеликими групами біля кордону, але на початку цього тижня, накопичивши сили, намагався атакувати прикордонні позиції більшою кількістю малих піхотних груп.

"Загалом за ці дні, коли наші хлопці відбивали атаку, ворог втратив десь 21 вбитим, також 11 окупантів було поранено", - розповів Демченко.

Речник ДПСУ додав, що наразі прикордонники фіксують ворожу активність і поблизу сусідніх населених пунктів. Зокрема, противник намагається розширити зону боїв на Кругле та Бугруватка.

"Ворог не полишає спроб, щоб прорвати державний кордон, розширити зону боїв по території України, але завдяки стійкості і мужності кожного українського воїна і прикордонників досягти результатів ворогу на цьому напрямку не вдається", - заявив він.

Резюмуючи Демченко підкреслив, що поблизу прикордонного села Сотницький Козачок, що на Харківщині, наразі активності ворога не спостерігається.

Росія готується до прориву кордону України - які під загрозою

Військовий експерт, екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак розповів, що існує загроза початку боїв у всіх областях України, які межують з РФ. Зокрема, росіяни можуть спробувати прорвати кордон в Чернігівській області.

"Шостка, Глухів та інші населені пункти Чернігівщини – під загрозою. Росіяни будуть діяти як клопи: проривати кордон, розповзатися на невеликі відстані і намагатися закріпитися там", - вважає екс-співробітник СБУ.

Також Росія буде намагатися блокувати Одесу.

"Росіяни прекрасно розуміють, що порт дозволяє Україні заробляти гроші. Не буде порту – не буде вивезення продукції і фінансування армії", - сказав Ступак.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, російські окупаційні війська окупували село Красногірське Пологовського району Запорізької області та просунулися поблизу трьох інших населених пунктів.

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що росіяни активно стягують сили з різних ділянок фронту, готуючись до штурму на Запорізькому напрямку.

Крім цього, російські окупаційні війська намагаються перейти державний кордон України на новому напрямку та закріпитись неподалік населеного пункту Комарівка Шосткинського району Сумської області.

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні

