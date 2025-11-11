Рус
РФ пішла в жорсткий наступ, ЗСУ залишають позиції - Сили оборони

Ангеліна Підвисоцька
11 листопада 2025, 16:23
Російські окупанти намагаються відтіснити українських військових у Запорізькій області.
ЗСУ відступають на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Що відомо:

  • РФ наступає на Запорізькому напрямку
  • Українські військові відійшли з позицій у 5 населених пунктах

Російські окупанти жорстко просунулися на двох напрямках у Запорізькій області. Ворог витісняє українські сили. Наші захисники були змушені покинути позиції одразу біля п'яти населених пунктів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Таке рішення було ухвалено через загрозу втрати особового складу на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Кілька днів поспіль ворог запекло обстрілює позиції українських військових і активно вступає в бій. Лише за добу було зафіксовано до сотні бойових зіткнень. До того ж щодня росіяни здійснюють 400 артобстрілів, застосовуючи близько 2 тисяч боєприпасів.

відео дня

Щоб уберегти особовий склад, командування ухвалило рішення відійти з позицій біля Новоуспенівського, Нового, Мисливського, Успенівки та Новомиколаївки.

"Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники всіма силами протидіють їхнім спробам утриматися", - сказав Волошин.

Також тривають запеклі бої в Рівнопіллі, Солодкому та Яблучному. Росіяни намагаються захопити Гуляйполе з півдня, щоб відрізати логічні шляхи, які ведуть із Покровського.

"Бої тривають. За кожен сантиметр нашої землі запекло б'ються штурмові підрозділи", - акцентували в Силах оборони.

Наступ РФ - думка експерта

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що російські окупаційні війська готують тиск на Дніпропетровщину з південного напряму, рухаючись трасою М-15 у бік Покровського та вздовж річки Вовча. За його оцінкою, противник намагається сформувати плацдарм у районі Покровське-Гуляйполе, що відкриває нові можливості для наступу на Запоріжжя.

"Це робиться для того, щоб розширити оперативні можливості ворога і підготувати подальший наступ на Запоріжжя", - підкреслює Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорив, що інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не означає, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани на випадки тих чи інших варіантів розвитку подій.

Представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агромерації.

Аналітики DeepState повідомляли, що Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення з узяттям під повний вогневий або фізичний контроль усіх шляхів логістики.

Читайте також:

Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин - речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об'єктиві" від ТРО Медіа

війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область вторгнення Росії Владислав Волошин
Покровськ на межі через критичний дефіцит військових - FT

11:29

ЗСУ вразили Саратовський НПЗ і термінал у Криму: Генштаб підтвердив удари

11:25

"Така вже тенденція": що відомо про повернення Потапа в Україну

