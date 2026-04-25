Наступ РФ в Сумській області: в ЗСУ відповіли, чи є загроза напівоточення Сум

Війська РФ не мають можливостей для оточення Сум, оскільки їхнє просування на цьому напрямку залишається мінімальним і не створює загрози місту.

https://glavred.net/front/nastuplenie-rf-v-sumskoy-oblasti-v-vsu-otvetili-est-li-ugroza-okruzheniya-sum-10759571.html Посилання скопійоване

В ЗСУ відповіли, чи є загроза напівоточення Сум

Про що йдеться у матеріалі:

Загрози напівоточення Сум немає

Росіяни змогли просунутись вздовж кордону лише на кілька кілометрів

Цього тижня українські ЗМІ повідомили про загрозу подальшого просування РФ в Сумській області, що створює загрозу напівоточення міста Суми. Однак, наразі ворог немає відповідних сил для такої операції. Про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в коментарі 24 каналу.

Трегубов заявив, що російські окупаційні сили не здатні здійснити навіть часткове оточення Сум через об’єктивні причини.

відео дня

Він зазначив, що за останні пів року на Сумщині росіяни змогли просунутися лише незначно — захопили два прикордонні населені пункти і заглибилися приблизно на 3–4 кілометри.

"Водночас Суми на цьому напрямку розташовані від кордону у зоні нашої відповідальності на відстані 35 – 40 кілометрів", – пояснив речник Угруповання об'єднаних сил.

Він наголошує, що різниця між таким просуванням і необхідними 35–40 кілометрами є суттєвою, тому говорити про будь-яке напівоточення наразі передчасно.

Суми / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ намагаються повернути контроль над Куп’янськом, зокрема використовуючи піхотні групи, які пробують проникати в місто через непрацюючий газогін. Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Крім того, на Покровському напрямку противник готується до активізації штурмових дій, нарощуючи чисельність піхоти, зазначив повідомив начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ Володимир Полевий.

Водночас Збройні сили України змогли зупинити просування російських військ і стабілізувати лінію фронту, попри чисельну перевагу противника. За оцінкою голови Військового комітету ЄС генерала Шона Кленсі, цьому сприяли гнучкість українських підрозділів, впровадження нових підходів і ефективна координація між ними.

Інші новини:

Про джерело: Угруповання об'єднаних сил (УОС) Угруповання об'єднаних сил (УОС) — структурний підрозділ в складі Збройних сил України, створене 20 жовтня 2025 року. Угруповання відповідає за Харківську область та прилеглі території. Корпуси, зосереджені на даному напрямку, були підпорядковувані УОС, повідомляє Вікіпедія. Командування УОС майже у повному складі очолив генерал-майор Михайло Драпатий, який перед цим керував ОСУВ "Хортиця" (пізніше переформатоване у ОСУВ "Дніпро"). Начальником управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил став Віктор Трегубов. Угруповання УОС продовжили оборону, зокрема, на Купʼянському напрямку

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред