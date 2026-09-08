Залишатися небезпечно: в одній із областей Україниоголошена обовʼязкова евакуація

Коротко:
- На Дніпропетровщині розширили обов’язкову евакуацію населення
- Йдеться про 2 населених пункти Синельниківського району
- Покинути свої домівки мають близько 203 людей
У Дніпропетровській області оголосили обов’язкову евакуацію всього населення ще з двох сіл Слов’янської сільської громади Синельниківського району - Зоряного та Малiївського.
Упродовж місяця з населених пунктів мають виїхати всі мешканці. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Зазначається, що наразі у Зоряному та Малiївському залишаються 203 людини. Родини з дітьми евакуювали ще торік.
Евакуацію проводитимуть за допомогою Національної поліції та благодійних організацій. Маршрути визначатимуть залежно від безпекової ситуації, а для перевезення людей використовуватимуть броньовані автомобілі.
Як повідомляють в ОВА, спочатку евакуйованих доправлятимуть до транзитних центрів, де вони зможуть отримати необхідну допомогу. За потреби людям також допоможуть із розселенням.
"Закликаю мешканців не зволікати з евакуацією. Бережіть себе та погоджуйтеся на виїзд", - наголосив Ганжа.
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Нагадаємо, 2 вересня російські війська атакували Дніпро ракетою-дроном типу "Бандероль". Щонайменше шестеро людей дістали поранення, загинуло двоє людей.
Як писав Главред, 18 серпня примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровщини - під рішення потрапили Миколаївська, Петропавлівська та Українська громади. Виїхати мають родини з дітьми - це 2177 неповнолітніх.
Раніше повідомлялося, що Дніпропетровська область звільнена від російських окупаційних військ не повністю. Наступ Сил оборони в регіоні продовжується.
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Про персону: Олександр Ганжа
Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.
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