Залишатися небезпечно: в одній із областей Україниоголошена обовʼязкова евакуація

Наразі у населених пунктах залишаються 203 людини, які мають виїхати протягом місяця.

https://glavred.net/ukraine/ostavatsya-opasno-v-odnoy-iz-oblastey-ukrainy-obyavlena-obyazatelnaya-evakuaciya-10795031.html Посилання скопійоване

На Дніпропетровщині розширили обовʼязкову евакуацію / Колаж: Главред, фото: Мінрозвитку громад, поліція

Коротко:

На Дніпропетровщині розширили обов’язкову евакуацію населення

Йдеться про 2 населених пункти Синельниківського району

Покинути свої домівки мають близько 203 людей

У Дніпропетровській області оголосили обов’язкову евакуацію всього населення ще з двох сіл Слов’янської сільської громади Синельниківського району - Зоряного та Малiївського.

Упродовж місяця з населених пунктів мають виїхати всі мешканці. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

відео дня

Зазначається, що наразі у Зоряному та Малiївському залишаються 203 людини. Родини з дітьми евакуювали ще торік.

Евакуацію проводитимуть за допомогою Національної поліції та благодійних організацій. Маршрути визначатимуть залежно від безпекової ситуації, а для перевезення людей використовуватимуть броньовані автомобілі.

Як повідомляють в ОВА, спочатку евакуйованих доправлятимуть до транзитних центрів, де вони зможуть отримати необхідну допомогу. За потреби людям також допоможуть із розселенням.

"Закликаю мешканців не зволікати з евакуацією. Бережіть себе та погоджуйтеся на виїзд", - наголосив Ганжа.

Ситуація на Дніпропетровщині - новини за темою

Нагадаємо, 2 вересня російські війська атакували Дніпро ракетою-дроном типу "Бандероль". Щонайменше шестеро людей дістали поранення, загинуло двоє людей.

Як писав Главред, 18 серпня примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровщини - під рішення потрапили Миколаївська, Петропавлівська та Українська громади. Виїхати мають родини з дітьми - це 2177 неповнолітніх.

Раніше повідомлялося, що Дніпропетровська область звільнена від російських окупаційних військ не повністю. Наступ Сил оборони в регіоні продовжується.

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред