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"Режим тиші" на фронті не спрацював: у Генштабі назвали причину

Анна Ярославська
5 вересня 2026, 11:07
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На фронті задокументовано 236 бойових зіткнень за добу.
Фронт
На фронті не вдалося забезпечити режим тиші / Колаж: Главред, фото: 4-та окрема танкова бригада, 38-а окрема бригада морської піхоти

Головне:

  • Армія продовжить виконувати оборонні завдання в повному обсязі
  • Односторонній режим тиші загрожує життю військових
  • Ворог здійснив тисячі обстрілів і скинув сотні КАБів

На фронті тривають бойові дії, оскільки російська окупаційна армія не припиняє агресію проти України. Про це Українській правді розповіли в Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

Співрозмовник УП наголосив, що "Збройні сили України продовжують виконувати поставлені завдання з оборони України відповідно до плану".

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"Режим припинення вогню" не може бути одностороннім або асиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя та здоров’я наших військовослужбовців. Завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

В офіційному звіті Генштабу ЗСУ зазначено, що загалом за минулу добу було зафіксовано 236 бойових зіткнень.

"Вчора противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 317 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 816 дронів-камікадзе та здійснили 2723 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 22 з яких - із застосуванням реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Водночас, командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов в ефірі "Суспільне Студія" повідомив про розпорядження Генерального штабу ЗСУ не завдавати ударів на оперативну глибину. За його словами, на тактичному рівні обмежень на ведення вогню та бойових дій у його підрозділі не запроваджували.

Представники двох бригад, які перебувають на Донеччині, повідомили "Суспільному", що "режим тиші" у них не запроваджувався. Про відсутність відповідної вказівки заявили і у бригаді на півночі Харківської області.

У той же час командування Сил територіальної оборони "Північ" станом на ранок отримало вказівку про "режим тиші". До цього співрозмовник "Суспільного" у командуванні повідомляв, що такої вказівки не надходило.

Що кажуть у Повітряних силах

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що в ніч на 5 вересня (з 18:00 4 вересня) армія РФ атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також 167 ударними БПЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона збила/придушила 128 ворожих БПЛА типу "Шахед", "Гербер" та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника у 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) в одній локації. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Звіт Повітряних сил ЗСУ
Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Кремль зірвав перемир’я - що відомо

Як писав Главред, 5 вересня американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до Москви.

4 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що посланці Трампа приїдуть до Києва в неділю, 6 вересня.

За словами президента, як і під час попередніх візитів американської сторони, Україна забезпечить "нормальне функціонування російського повітряного простору", щоб гарантувати безпеку американських чиновників, а Росія має дзеркально утриматися від ударів.

Увечері 4 вересня видання РБК-Україна з посиланням на джерело в офісі президента повідомляло, що Україна очікує відповіді Росії щодо можливого припинення вогню в повітрі під час дипломатичних зустрічей.

Співрозмовники РБК-Україна у Силах оборони, зокрема й на лінії бойового зіткнення, розповіли, що їм надійшли бойові розпорядження щодо припинення ударів до кінця дня 7 вересня.

Вранці 5 вересня стало очевидно, що країна-агресор Росія фактично відхилила пропозицію України про перемир’я, відповівши на мирну ініціативу новою масованою хвилею атак. У Міністерстві оборони РФ офіційно підтвердили завдання серії ударів по українських регіонах, продемонструвавши відсутність намірів припиняти бойові дії.

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Про джерело: Українська правда

Українська правда - українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

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