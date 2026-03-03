Рус
Атлантичне тепло накриє Львівщину: коли чекати на температурний стрибок

Руслана Заклінська
3 березня 2026, 16:13
Поки у Карпатах ще тримається мінус, на решті території області теплий сектор атлантичного циклону підніме стовпчики термометрів.
Атлантичне тепло накриє Львівщину: коли чекати на температурний стрибок
Прогноз погоди на Львівщині на 4 березня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода на Львівщині 4 березня
  • Чи очікуються опади
  • Якою буде температура повітря 4 березня

У середу, 4 березня, погоду у Львівській області визначатиме теплий сектор циклонічної депресії з центрами над Атлантикою та Скандинавією. Вдень повітря прогріється до 10-15° тепла. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують на Львівщині мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці очікується туман.

відео дня

Температура вночі коливатиметься від 0 до 5° тепла, у горах - 2-4° морозу, вдень потеплішає до 10-15° тепла. Вітер уночі південно-західний, 3-8 м/с, вдень північно-західний, 7-12 м/с.

Мешканців області та міста попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці туман погіршить видимість до 200-500 м, що відповідає І рівню небезпечності (жовтий). Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними.

Погода у Львові 4 березня

У Львові вночі температура становитиме 0-2° тепла. Проте вдень повітря прогріється до 12-14° тепла.

Атлантичне тепло накриє Львівщину: коли чекати на температурний стрибок
Погода в Україні 4 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Якою буде погода на Львівщині впродовж тижня

За прогнозом гідрометцентру, Львівщина перебуватиме під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, тож очікується по-весняному тепла та переважно суха погода. Вночі й уранці можливі тумани, на окремих ділянках доріг зберігатиметься ожеледиця.

Температура вночі становитиме близько 0°, у гірських районах - слабкі мінуси. Вдень повітря прогріватиметься до 5-10°, місцями до 10-15° тепла.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у перший тиждень березня в Україні переважатиме спокійна та стійка погода під впливом антициклону. Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує нечасті опади та температуру вище кліматичної норми, особливо в західних областях.

Також 3 березня на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці можливий туман. 4 березня опадів не очікується, ожеледиця. збережеться.

Крім цього, у Полтаві та області 4 березня можливі нічні заморозки до -2°, місцями ожеледиця. Вдень температура становитиме +2…+7°, у Полтаві - до +5°.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

