"Дні просто пекельні": MamaRika з сином викликали швидку в Дубаї

Христина Трохимчук
3 березня 2026, 16:54
Співачка з малюком сильно отруїлася.
MamaRika з сином отруїлися в Дубаї
Співачка MamaRika з сином отруїлися в Дубаї / колаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Ви дізнаєтеся:

  • MamaRika з сином потребувала медичної допомоги
  • Що сталося зі співачкою та її дитиною

Відома українська співачка MamaRika, яка застрягла в Дубаї на тлі конфлікту на Близькому Сході, розповіла про свої пригоди в Instagram. Днями стан артистки та її сина погіршився настільки, що їм довелося викликати швидку.

Співачка розповіла, що причиною звернення за невідкладною медичною допомогою стало погіршення стану на тлі харчового отруєння. Як зізналася артистка, дубайські лікарі наполягали на госпіталізації мами і сина. На щастя, стан застряглих вдалося стабілізувати завдяки лікам з аптечки і допомозі фельдшерів.

MamaRika - вибухи в Дубаї
MamaRika - вибухи в Дубаї / скрін з Instagram

"Як ви зрозуміли, ми тут конкретно застрягли. Крім цього, ще ускладнює те, що ми дуже сильно отруїлися з Давидиком. Я вже майже відійшла, діти тільки відходять. Нас вже хотіли класти в лікарню, якась кишкова інфекція. Паралельно з усіма цими подіями ми ще й боролися з вірусом. Добре, що в української жінки є з собою аптечка, і ми обійшлися швидкою і тим, що у мене було з собою. Сказати, що останні три дні важкі - це нічого не сказати", - поділилася MamaRika.

Виконавиця зізналася, що перебувати за кордоном під час загострення війни їй морально важче, ніж вдома. Співачка зазначила, що, незважаючи на звичку до обстрілів, в Україні вона почувається впевненіше, оскільки знає чіткий алгоритм дій. Зараз артистка активно шукає способи повернутися до Києва.

Американська мати
MamaRika намагається повернутися в Україну / скрін з Instagram

"Складно морально. Навіть не через вибухи, бо до цього звикли. Українців складно цим налякати. Ми в іншій країні. Я не розумію, як це тут працює. Так, є ППО. Але вдома, тобто вдома. Величезна команда людей сидить і намагається нас звідси витягнути, вже почали з'являтися якісь варіанти вильотів, ми постійно моніторимо", — повідомила MamaRika.

Про особу: MamaRika

Анастасія Середа (Кочетова), відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка. Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. У тому числі для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь у понад 250 телепрограмах. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

Доленосний перелом: життя трьох знаків зодіаку піде вгору вже після 3 березня

11:30

Китайський гороскоп на завтра 4 березня: Кроликам - бунт, Козлам - суперечки

11:22

Буде горіх: Санта Дімопулос показала, як прокачати задній м'яз

