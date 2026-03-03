Рус
Кому молитися 4 березня для зцілення від хвороб: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
3 березня 2026, 16:20
До Герасима звертаються з молитвами про духовні та фізичні сили, зцілення від хвороб.
Яке 4 березня свято
Яке 4 березня свято / колаж: Главред, фото: pomisna.info, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 4 березня
  • Що можна і не можна робити 4 березня
  • Прикмети 4 березня

У середу, 4 березня, православна церква вшановує пам'ять ГерасимаЙорданського - одного з відомих подвижників V століття. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 4 березня

Майбутній святий народився в Лікії, південній області Малої Азії, в заможній родині і при народженні отримав ім'я Григорій. З ранніх років він відрізнявся глибокою вірою і прагненням до духовного життя. Відчуваючи покликання до служіння Богу, юнак відмовився від мирських благ, роздав майно і прийняв чернечий постриг.

відео дня

Перші роки подвижництва Герасим провів в єгипетській Фіваїді - центрі раннього християнського чернецтва. Тут він присвятив себе суворій аскезі, молитві і посту, прагнучи до внутрішньої чистоти і духовної досконалості.

Близько 450 року святий відправився до Святої Землі і оселився в пустельній місцевості біля річки Йордан. Там він заснував монастир-лавру, яка з часом стала духовним центром для багатьох ченців. Сам Герасим служив братії прикладом суворого і самовідданого життя: за переказами, під час Великого посту він споживав тільки святе причастя, повністю віддаючись молитві.

На початку свого духовного шляху Герасим перебував під впливом вчення Євтихія і Діоскора, представників монофізитства, що заперечувало повноту людської природи Христа. Однак згодом, завдяки настановам Євфимія Великого, він відмовився від помилок і став твердим захисником православного віровчення.

З церковним переказом також пов'язують його участь у Халкідонському соборі 451 року, де було затверджено вчення про дві природи Ісуса Христа - божественну і людську - в єдиній особистості.

Особливе місце в житії святого займає історія про лева. Одного разу до монастиря прийшов поранений звір, який страждав від скалки в лапі. Герасим з співчуттям допоміг йому, витягнув скалку і зцілив рану. З тих пір лев не покидав обитель і служив при монастирі. За переказами, після смерті преподобного тварина прийшла до його могили і, не витримавши скорботи, померла поруч. Ця зворушлива історія стала символом милосердя, вірності і гармонії між людиною і творінням Божим.

Прикмети 4 березня

Якщо вранці мороз, весна буде рання, а літо врожайне.

Сильний вітер в цей день віщує бурю або негоду в найближчі дні.

Сонце вранці - до ясної і теплої весни.

Що не можна робити 4 березня

За народними прикметами, в цей день особливо важливо не ображати птахів - тим, хто порушить це правило, загрожує відсутність щастя і гармонії в житті. Також не рекомендують робити великі покупки або вирушати в далеку дорогу: будь-яка поспішність або необережність може обернутися невдачею.

Що можна робити 4 березня

До Герасима звертаються з молитвами про духовні та фізичні сили, зцілення від хвороб - навіть тварин - а також про розвиток лагідності, розсудливості та терпіння. Народні звичаї в цей день радять ретельно провітрити будинок, очистити простір від старого і непотрібного. Колись робили обереги з ялівцю, підмітали підлогу віником з полину. Особливо символічним вважалося викинути старе взуття - разом з ним йшли всі негаразди і зла енергія з дому.

свято прикмети календар свят церковне свято
