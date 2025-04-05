РФ готується до нового наступу: відомо, коли ворог почне посилені атаки

Головний удар на фронті ворог планує акцентувати на Донеччині.

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Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Ключові тези:

Росіяни готуються до весняного наступу на фронті

Вони планують посилити атаки на кількох напрямках

Головний ривок ворог може зробити у травні

Країна-агресор Росія не полишає спроб захопити якомога більше територій України. Окупанти вже готуються до весняного наступу. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він розповів, коли саме окупанти планують посилити атаки та зауважив, що зараз на низці напрямків триває розвідка боєм.

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За його словами, перші посилені атаки агресор планує робити вже у квітні.

"Головний ривок з більшою інтенсивністю піхотних штурмів на позиціях планує на травень", – заявив керівник ЦПД.

Він також додав, що удар ворог планує акцентувати на Донеччині.

"А це Лиманський напрямок, Покровський напрямок та Курахівський напрямок. Також відволікаючі удари можуть бути на Запорізькому напрямку, Харківському напрямку та в прикордонні Сумщини", - підкреслив керівник ЦПД.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітик Forbes Девід Акс заявив, що протягом останніх тижнів українські військові нанесли кілька успішних контрударів в районі Торецька та Андріївки. Командування окупаційної армії країни-агресорки Росії намагалося стримати просування ЗСУ, однак це закінчилося нищівною поразкою для РФ.

Також відомо, що противник продовжує спроби перекидання особового складу на західний берег річки Оскіл. Сили оборони вживають заходи щодо недопущення просування та переміщення військ противника.

Представник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що на півдні України російські окупанти накопичують сили для проведення штурмових дій і захоплення нових плацдармів.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

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