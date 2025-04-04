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РФ може піти в новий наступ: у Трампа зробили важливу заяву

Олексій Тесля
4 квітня 2025, 17:27
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Вашингтон уважно спостерігає за діями РФ, підкреслив Марко Рубіо.
РФ може піти в новий наступ: у Трампа зробили важливу заяву
/ Коллаж: Главред, фото: Facebook/SenatorMarcoRubio, Facebook/UALandForces

Головне:

  • Рубіо прокоментував повідомлення про підготовку нового наступу РФ
  • США мають розуміти, налаштована Росія на мир чи ні

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував повідомлення про те, що Росія готує війська до нового широкомасштабного наступу проти України 2025 року.

Як наголосив він під час пресконференції після зустрічі міністрів країн НАТО, США мають розуміти, чи налаштована Росія на мир, чи ні, щоб скоригувати свою політику.

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"Якщо ми завтра прокинемося і побачимо, що росіяни починають якусь наступальну операцію, тоді стане зрозуміло, хочуть вони миру чи ні. Якщо ні, ми повинні знати це заздалегідь, щоб скорегувати нашу політику", - сказав він.

За словами держсекретаря США, Вашингтон спостерігає за діями РФ і протягом найближчих тижнів зможе оцінити, чи дійсно Кремль готовий до миру.

Як відомо, раніше з'явилися дані про те, що диктатор РФ Володимир Путін підписав указ про весняний призов до російської армії. У рамках призову Кремль планує залучити близько 160 тисяч військових.

РФ готує новий наступ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує масштабний наступ. Резерви армії РФ проходять навчання на полігонах.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія готується до проведення нового наступу вже в найближчі два місяці. Кремль планує зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема в Сумській і Харківській областях.

Нещодавно військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що російські окупанти готуються до наступальних дій на фронті. Зокрема, противник планує штурмувати Сумську та Харківську області. Основна мета ворога - розтягнути бойові дії "на два фронти".

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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