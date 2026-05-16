"Навіть якщо війна закінчиться": тривожний прогноз щодо нового наступу Росії

Марія Николишин
16 травня 2026, 11:40
Україні потрібно облаштовувати позиції, які дозволять стримати росіян у майбутньому.
Росія плануватиме нове вторгнення в Україну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Про що сказав Харківський:

  • Вовчанськ і надалі залишатиметься небезпечною зоною
  • РФ може знову напасти після паузи у війні

Навіть якщо війна закінчиться, країна-агресор Росія не дасть спокою в kill-зонах. Зокрема, до таких зон належить і Вовчанськ, тому в місті збережеться присутність українських військових, які будуть зміцнювати бойові позиції. Про це в інтерв’ю Главреду розповів начальник сектору реагування патрульної поліції Вовчанська Олексій Харківський.

За його словами, Україні при будь-якому сценарії завершення війни потрібно буде готуватися до повторного наступу Росії.

"Навіть якщо війна зупиниться сьогодні, через місяць або рік, то Росія все одно готуватиметься і через кілька років почне черговий наступ. Росія не заспокоїться. Тому нам необхідно максимально підготуватися до цього, зокрема, облаштувати на цих територіях такі позиції, які дозволять нам стримати росіян, щоб у них не було шансів просуватися далі", - наголосив він.

Харківський також не вірить у те, що Росія колись вичерпає сили і загрузне у своїх власних проблемах настільки, що їй буде не до війни з Україною.

"У 2022-му нам теж говорили, що "ще два-три тижні", і війна закінчиться, потім говорили, що треба потерпіти місяць, потім – що все закінчиться через півроку. І ось уже йде п'ятий рік повномасштабної війни, і Росія не зупиняється. Так, у якийсь момент вона вичерпається, але тоді вона просто наростить сили і знову почне війну. Я не вірю в здоровий глузд російського народу. Росіяни будуть наступати, як тільки зможуть", - підсумував експерт.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

РФ не зможе вийти з війни зі збереженням "обличчя"

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко говорив, що Росія не має реальних шансів завершити війну проти України зі збереженням політичного чи військового "обличчя".

"Сценарій "повторення перемог минулого" для Росії виглядає недосяжним, а завершення війни без стратегічної поразки для Кремля — малоймовірним", - зауважив він.

Як повідомляв Главред, за оцінкою аналітиків, війна в Україні, найімовірніше, завершиться за моделлю, що нагадує повоєнні угоди між СРСР і Фінляндією після Другої світової.

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов вважає, що диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін може погодитись на припинення вогню. Ключову роль у цьому можуть відіграти не лише США чи Євросоюз, а й широка міжнародна коаліція за участю великих держав, зокрема Китаю.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що один день війни коштує Україні близько $450 мільйонів. Він підкреслив, що нинішній рік може стати вирішальним для України у питанні миру, однак досягти цього без участі Сполучених Штатів неможливо.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

