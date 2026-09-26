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Судмедексперти назвали причину смерті Сергія Сосєдова – деталі

Віталій Кірсанов
26 вересня 2026, 15:18
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Як повідомляють російські ЗМІ, про результати експертизи вже повідомили його близьким, однак офіційно їх поки що не оприлюднили.
Судово-медичні експерти назвали причину смерті Сергія Соседова
Судово-медичні експерти назвали причину смерті Сергія Сосєдова / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, instagram.com/sosedov.official

Коротко:

  • Смерть настала внаслідок важкої травми
  • Попередньо, похорон Сергія Сосєдова відбудеться 1 жовтня

Російські судово-медичні експерти встановили попередню причину смерті телеведучого-путініста та музичного критика Сергія Сосєдова. Як пишуть російські ЗМІ, результати експертизи вже повідомили його близьким, однак офіційно їх поки що не оприлюднили.

За даними судово-медичних експертів, смерть настала внаслідок важкої травми. У Сосєдова діагностували перелом основи черепа, крововилив і набряк мозку - усі ці ушкодження стали наслідками падіння.

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Таким чином, версія, що з’явилася раніше, про те, що причиною смерті міг стати відірваний тромб, попередньо не підтверджується. За інформацією російських ЗМІ, якби падінню передували тромбоемболія або проблеми з серцем, це також мало б відобразитися у висновку судово-медичної експертизи.

Відомо, що трагедія сталася вранці 23 вересня в готелі в Якутії, куди Сосєдов приїхав на конкурс краси. Після виходу на перекур телеведучий повертався до свого номера, однак на сходах між першим і другим прольотами втратив рівновагу й впав. Під час падіння він ударився потилицею об плиткову підлогу.

Момент падіння потрапив на камери відеоспостереження. Однак запис поки що не оприлюднено: повідомлялося, що правоохоронні органи вилучили матеріали. У момент події поруч із Сосєдовим нікого не було.

Попередньо, похорон Сергія Сосєдова відбудеться у четвер, 1 жовтня.

Сергій Сосєдов - позиція щодо війни в Україні

Після анексії Криму Росією у 2014 році Сергій Сосєдов публічно підтримав дії російської влади. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році музичний критик також виступав із заявами на підтримку дій Росії та критикував російських артистів, які засудили війну або покинули країну.

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Про персону: Сергій Сосєдов

Сергій Сосєдов - російський журналіст, музичний критик, історик музики, редактор, телеведучий, сценарист. Член Спілки журналістів терористичної Москви.

З 2010 по 2015 рік був одним із чотирьох суддів вокального шоу "Х-фактор" на українському каналі СТБ. Після того, як Росія напала на Україну, Сосєдов підтримав вторгнення агресора та повністю підтримав військові дії.

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