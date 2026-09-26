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Путін погодився розглянути введення воєнного стану у РФ: що відомо

Юрій Берендій
26 вересня 2026, 13:40
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Воєнний стан у РФ нібито можуть розглянути після доповіді Бєлоусова.
Путін погодився розглянути введення воєнного стану у РФ: що відомо
Воєнний стан у РФ - Коваленко назвав можливу мету нової заяви / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Російські джерела заявили про можливий воєнний стан в Росії
  • Коваленко назвав інформацію заміром настроїв

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін нібито попередньо погодився розглянути введення воєнного стану в Росії, однак остаточного рішення щодо цього немає. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони РФ.

відео дня

За даними анонімних джерел росЗМІ, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов має підготувати для Путіна розгорнуте обґрунтування можливого рішення. Серед аргументів, які нібито вже передали президенту РФ, називають ситуацію на окупованій частині Донецької області, недостатню участь населення у війні та невдоволення через дефіцит пального і підвищення податків.

Російські джерела стверджують, що остаточний перелік аргументів Бєлоусов має представити протягом кількох тижнів. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації з боку Кремля немає. Раніше Кремль і Міноборони РФ публічно не оголошували про підготовку такого рішення.

У Москві також можуть розглядати питання посилення внутрішніх обмежень на тлі ударів по території РФ. На офіційному рівні міністр оборони Андрій Бєлоусов повідомляв про зростання кількості далекобійних безпілотників, які, за його словами, застосовуються для атак углиб російської території.

Реакція України

Водночас глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко закликав не сприймати повідомлення про можливе рішення Путіна як підтверджений сценарій.

"Щодо воєнного стану на Росії - бачу понесли, що "Путін розгляне це питання у відповідь на пропозицію мо". Він навіть мобілізацію публічно не оголосив, а проводить її приховано, бо від чуток про мобілізацію купа росіян звалила в Грузію, Вірменію та інші країни. А втома від війни лише зростає", - заявив Коваленко.

За його словами, поширення таких повідомлень може мати інформаційне завдання - перевірити реакцію російського суспільства та вплинути на сприйняття ситуації за кордоном.

"Зараз про воєнний стан вкинули аби знову заміряти настрої населення в росії, соціологія буде в кремлі. Також ця новина існує аби полякати європейців і, як думають росіяни, нас", - зазначив глава ЦПД.

Коваленко також висловив особистий сумнів щодо того, що такий сценарій реалізують найближчим часом: "Чи вірю я особисто в такий сценарій зараз? Ні".

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кремль і надалі відкидає інформацію про можливу мобілізацію в Росії після виборів до Держдуми, запланованих на 18–20 вересня. Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW), однією з можливих причин такої позиції може бути прагнення не допустити масового виїзду росіян за кордон.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія готує план мобілізації ще близько 300 тисяч людей. Він зазначив, що такий сценарій видається цілком імовірним, а на його підготовку вже вказує низка ознак.

Після проведення виборів у Росії знову посилилися розмови про можливість нової хвилі мобілізації. За оцінкою військового експерта, льотчика-інструктора та полковника запасу ЗСУ Романа Світана, до кінця року Москві може знадобитися від 150 до 200 тисяч військовослужбовців. Водночас, на його думку, ймовірніше йтиметься не про суттєве збільшення чисельності російської армії, а про компенсацію втрат.

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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