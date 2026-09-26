Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Сили оборони масовано вдарили "Нептунами" і реактивними дронами по РФ - куди влучили

Юрій Берендій
26 вересня 2026, 14:31
google news Підпишіться
на нас в Google
Удари по Росії пошкодили п’ять виробничих будівель заводу в Азові.
Сили оборони масовано вдарили 'Нептунами' і реактивними дронами по РФ - куди влучили
"Нептуни" і реактивні дрони вдарили по РФ - що уражено/ Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • "Нептуни" та дрони атакували завод в Азові
  • На Ільському НПЗ виникли два осередки займання

Сили оборони України в ніч на 26 вересня уразили оптико-механічний завод в Азові Ростовської області РФ, Ільський НПЗ у Краснодарському краї та російський ЗРГК "Панцирь-С2". Для атаки на підприємство в Азові, за даними СБУ, застосували "Нептуни" та реактивні дрони. Про це повідомили пресслужба СБУ та Генеральний штаб ЗСУ.

Азовський оптико-механічний завод є підприємством російського оборонно-промислового комплексу. За даними української сторони, там виготовляють компоненти для ракетного й артилерійського озброєння, зокрема головки самонаведення та електронні системи.

відео дня

"Центр спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з ВМС України уразив "Азовський оптико-механічний завод" у Ростовській області. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкти оптичного та ливарного виробництв, складальна дільниця, гальванічний цех і цех із виготовлення друкованих плат", - повідомили у СБУ.

Що відомо про СБУ
Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

За даними Генштабу, на території підприємства спалахнула пожежа в ливарному цеху. Також пошкоджено обладнання у п'яти виробничих будівлях.

Для ураження заводу українські сили використали кілька типів далекобійних засобів. СБУ уточнила, що по об'єкту працювали крилаті ракети "Нептун" та реактивні ракети-дрони "Рута", "Паляниця" і "Барс".

Окремо українська спецслужба повідомила про ураження залізничних цистерн із паливно-мастильними матеріалами в Азові.

Ще одним об'єктом атаки став Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Підприємство є частиною паливної інфраструктури РФ, яку використовують для забезпечення потреб російської армії.

"Після влучання на території заводу зафіксовано два осередки займання: у районі резервуарного парку та установки ЕЛОУ-АВТ", - зазначили у СБУ.

Крім того, у Ростовській області українські сили уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2". СБУ заявила, що операції проти російських оборонних підприємств і нафтопереробних потужностей триватимуть.

Сили оборони масовано вдарили 'Нептунами' і реактивними дронами по РФ - куди влучили
Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Чим важливі удари по російських НПЗ - коментар експерта

Українські удари по російських НПЗ та портах посилюють проблеми нафтової галузі РФ, яка вже потерпає від санкцій, браку західних технологій і скорочення інвестицій. Наслідки для Кремля поки не є критичними, однак негативні процеси в галузі накопичуються.

Про це повідомив фахівець із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максим Гардус в інтерв’ю Главреду.

Однією з головних проблем для російського нафтового сектору є обмежені можливості для розвитку. Санкції ускладнили доступ до необхідного обладнання та технологій, а значну частину фінансових ресурсів влада спрямовує на військові потреби.

"У них залишається мало коштів на розвиток за рахунок ренти, податків на видобуток корисних копалин, дивідендів та інших механізмів. Це вже відчутно, адже ми бачимо, що темпи буріння у Росії знижуються, хоча вона засекречує статистику, але деякі дані іноді публікуються", - зауважив Гардус.

Окремим ризиком для галузі залишається необхідність постійно поповнювати ресурсну базу. Старі нафтові родовища поступово виснажуються, тому для збереження нинішніх показників видобутку Росії потрібні нові масштабні проєкти.

За словами експерта, за останні чотири роки РФ не відкрила жодного великого родовища - йдеться лише про невеликі та середні поклади. На цьому тлі підтримувати нинішній рівень нафтовидобутку в довгостроковій перспективі стає дедалі складніше.

Поки накопичені проблеми не створюють для Кремля критичної ситуації, однак їхній ефект може проявитися сильніше з часом. Гардус наголошує, що відновити галузь після тривалого періоду деградації буде складно навіть після завершення війни.

"Це дає негативні наслідки для нафтової галузі РФ. Поки що системне скорочення видобутку не є катастрофою для Кремля, але системні негативні явища накопичуються і з них буде дуже важко вийти навіть після завершення війни", - зазначив Гардус.

Сили оборони масовано вдарили 'Нептунами' і реактивними дронами по РФ - куди влучили
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що через війну проти України Росія втратила контроль над власною нафтопереробною галуззю. Про це він написав у соцмережі Truth Social 21 вересня. За словами американського президента, значна кількість російських нафтопереробних заводів зазнала пошкоджень і щонайменше тимчасово припинила роботу.

Водночас російський лідер Володимир Путін, за даними The New York Times, дедалі більше обмежує свої поїздки через побоювання за безпеку на тлі атак українських безпілотників. Для пересування він, зокрема, почав використовувати бронепоїзд, а також фіктивні президентські кортежі.

Журналістка Фаріда Рустамова розповіла виданню, що поширення неправдивої інформації про місцеперебування Путіна стало звичною практикою. За її словами, раніше відомі випадки, коли між реальною зустріччю російського президента та її показом на телебаченні як актуальної події минувало від півтора до двох місяців.

Після українських атак у російському Бєлгороді зафіксували обміління міського водосховища. Про це повідомили місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, після удару ЗСУ з водосховища відбувся скид води.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сили оборони масовано вдарили "Нептунами" і реактивними дронами по РФ - куди влучили

Сили оборони масовано вдарили "Нептунами" і реактивними дронами по РФ - куди влучили

14:31Війна
Планувала дитину з чоловіком-військовим: у Києві удар РФ вбив Марію Ївженко

Планувала дитину з чоловіком-військовим: у Києві удар РФ вбив Марію Ївженко

14:20Україна
Путін погодився розглянути введення воєнного стану у РФ: що відомо

Путін погодився розглянути введення воєнного стану у РФ: що відомо

13:40Війна
Реклама

Популярне

Більше
З вікон більше не дутиме взимку: як за копійки утеплити їх від холоду

З вікон більше не дутиме взимку: як за копійки утеплити їх від холоду

Долар різко подешевшав, євро підскочив: новий курс валют на 28 вересня

Долар різко подешевшав, євро підскочив: новий курс валют на 28 вересня

Як утеплити підлогу без ремонту: експерти назвали прості варіанти

Як утеплити підлогу без ремонту: експерти назвали прості варіанти

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 36 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 36 с

"Ми молимося": зірка "Термінатора-2" звернувся до українців та побажав перемоги

"Ми молимося": зірка "Термінатора-2" звернувся до українців та побажав перемоги

Останні новини

15:18

Судмедексперти назвали причину смерті Сергія Сосєдова – деталі

15:12

Полуницю вже час готувати до зими: що дати кущам у вересні та жовтніВідео

14:51

Від чого залежить тривалість декретної відпустки у 2026 році: пояснення ПФУ

14:36

Казати "дверний косяк" неправильно - як назвається ця частина дверей

14:31

Як позбутися нагару на електроплиті: інженер компанії LG назвав безпечний спосіб

Росія почне атаки на НАТО українськими дронами і буде "щупати", доки не отримає по обличчю — СвітанРосія почне атаки на НАТО українськими дронами і буде «щупати», доки не отримає по обличчю — Світан
14:31

Сили оборони масовано вдарили "Нептунами" і реактивними дронами по РФ - куди влучили

14:20

Планувала дитину з чоловіком-військовим: у Києві удар РФ вбив Марію Ївженко

13:52

Платіжка за світло відчутно зменшиться - які прилади треба вимикати на ніч

13:44

Які вазони не можна залишати на балконі, коли нічна температура падає до +10°С

Реклама
13:43

Морози - не перешкода: як виростити батат на підвіконні з магазинної бульбиВідео

13:40

Путін погодився розглянути введення воєнного стану у РФ: що відомо

13:03

Patriot, енергетичне перемир’я і не тільки: що привіз Зеленський із Генасамблеї ООН

12:55

Шикарний десерт з підв'ялих яблук: рецепт пирога, який готується менше години

12:45

Як відбілити тюль від пожовтіння: засоби з кухні повертають сніжну білизну

12:41

Затхлий запах зникне, якщо поклати в шафу одину річ з кухні - що саме

12:18

Коли треба вмикати опалення вдома: експерт вразив відповіддю

12:03

Нова ідеологія України: Андрусів розповів, чи є в України шансПогляд

11:59

Коли садити тюльпани восени: садівниця назвала ідеальну температуруВідео

11:55

Буде тепло без обігрівачів: простий трюк вікторіанців, який блокує холод

11:33

Україну накрило довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим розчарує погода

Реклама
10:55

Гороскоп на завтра, 27 вересня: Левам - прибуток, Скорпіонам - суперечка

10:26

Армія РФ опинилася в пастці: ЗСУ прорвали лінію фронту, подробиці від Світана

10:24

Окупанти завдали удару по "Ашану" у ТРЦ Lavina Mall у Києві: що відомо

09:53

Росія готує нову тактику ударів взимку: експерт назвав найбільш вразливу сферуФото

09:48

Магнітна буря вдарить з новою силою: Землю охопив 5-бальний шторм

09:09

Коли відбудеться перехід на зимовий час та як це зіграє на руку українцям

08:55

Ільський НПЗ у РФ під ударом: після атаки дронів спалахнула пожежа

08:35

"Цілеспрямована ескалація": в ISW дізналися, без чого РФ хоче залишити українців

08:02

РФ атакувала дронами Київ, Харків та Запоріжжя: горять будинки та авто, є жертвиФото

05:31

Аж ніяк не "цветная капуста": як правильно назвати популярний овоч українською

05:00

Стрімкі зміни в особистому житті: які знаки зодіаку попрощаються із самотністю

04:32

Тест на уважність: потрібно знайти ключі серед автомобілів за 10 секунд

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 36 с

03:48

Як утеплити підлогу без ремонту: експерти назвали прості варіанти

02:47

Чому хризантеми вимерзають навіть під товстим шаром соломи: помилка садівниківВідео

02:15

Головна таємниця океану розкрита: вчені знайшли сліди зниклого "басейну смерті"

01:05

Ракет для Patriot не буде: у Reuters дізналися про новий пакет США для України

00:01

Удар РФ по НАТО: Світан розкрив ймовірний сценарій агресії

25 вересня, п'ятниця
23:21

РФ вдарила по школі та дитсадку на Київщині: спалахнули пожежі, що відомоФото

23:02

Хліб може зіпсуватися до закінчення терміну придатності: як визначити свіжістьВідео

Реклама
22:34

Чому люди іноді б'ються струмом при дотику: секрет дивного явища

22:03

Раковина з нержавійки сяятиме роками: які засоби не зіпсують її, а про які слід забути

22:00

Зустріч Зеленського з Путіним: ЗМІ дізналися про несподівану пропозицію Трампа

21:37

Путін вигадав нову причину зриву переговорів: що заявив диктатор

21:05

Навіщо горілку виливають у саду: досвідчені садівники розкрили несподіваний секретВідео

20:48

Українці зможуть платити за світло втричі менше: коли знизиться тариф

20:47

Щоб півонії зацвіли навесні: що обов’язково слід зробити після осінньої пересадки

20:37

Мобілізація в РФ: експерт назвав, скільки людей потрібно Кремлю до кінця рокуВідео

20:14

РФ обстрілює дата-центри: чи є ризик відключення Інтернету в Україні

20:04

З вікон більше не дутиме взимку: як за копійки утеплити їх від холоду

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти