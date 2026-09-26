Сили оборони масовано вдарили 'Нептунами' і реактивними дронами по РФ - куди влучили

Удари по Росії пошкодили п’ять виробничих будівель заводу в Азові.

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"Нептуни" і реактивні дрони вдарили по РФ - що уражено/ Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

"Нептуни" та дрони атакували завод в Азові

На Ільському НПЗ виникли два осередки займання

Сили оборони України в ніч на 26 вересня уразили оптико-механічний завод в Азові Ростовської області РФ, Ільський НПЗ у Краснодарському краї та російський ЗРГК "Панцирь-С2". Для атаки на підприємство в Азові, за даними СБУ, застосували "Нептуни" та реактивні дрони. Про це повідомили пресслужба СБУ та Генеральний штаб ЗСУ.

Азовський оптико-механічний завод є підприємством російського оборонно-промислового комплексу. За даними української сторони, там виготовляють компоненти для ракетного й артилерійського озброєння, зокрема головки самонаведення та електронні системи.

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"Центр спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з ВМС України уразив "Азовський оптико-механічний завод" у Ростовській області. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкти оптичного та ливарного виробництв, складальна дільниця, гальванічний цех і цех із виготовлення друкованих плат", - повідомили у СБУ.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

За даними Генштабу, на території підприємства спалахнула пожежа в ливарному цеху. Також пошкоджено обладнання у п'яти виробничих будівлях.

Для ураження заводу українські сили використали кілька типів далекобійних засобів. СБУ уточнила, що по об'єкту працювали крилаті ракети "Нептун" та реактивні ракети-дрони "Рута", "Паляниця" і "Барс".

Окремо українська спецслужба повідомила про ураження залізничних цистерн із паливно-мастильними матеріалами в Азові.

Ще одним об'єктом атаки став Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Підприємство є частиною паливної інфраструктури РФ, яку використовують для забезпечення потреб російської армії.

"Після влучання на території заводу зафіксовано два осередки займання: у районі резервуарного парку та установки ЕЛОУ-АВТ", - зазначили у СБУ.

Крім того, у Ростовській області українські сили уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2". СБУ заявила, що операції проти російських оборонних підприємств і нафтопереробних потужностей триватимуть.

Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Чим важливі удари по російських НПЗ - коментар експерта

Українські удари по російських НПЗ та портах посилюють проблеми нафтової галузі РФ, яка вже потерпає від санкцій, браку західних технологій і скорочення інвестицій. Наслідки для Кремля поки не є критичними, однак негативні процеси в галузі накопичуються.

Про це повідомив фахівець із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максим Гардус в інтерв’ю Главреду.

Однією з головних проблем для російського нафтового сектору є обмежені можливості для розвитку. Санкції ускладнили доступ до необхідного обладнання та технологій, а значну частину фінансових ресурсів влада спрямовує на військові потреби.

"У них залишається мало коштів на розвиток за рахунок ренти, податків на видобуток корисних копалин, дивідендів та інших механізмів. Це вже відчутно, адже ми бачимо, що темпи буріння у Росії знижуються, хоча вона засекречує статистику, але деякі дані іноді публікуються", - зауважив Гардус.

Окремим ризиком для галузі залишається необхідність постійно поповнювати ресурсну базу. Старі нафтові родовища поступово виснажуються, тому для збереження нинішніх показників видобутку Росії потрібні нові масштабні проєкти.

За словами експерта, за останні чотири роки РФ не відкрила жодного великого родовища - йдеться лише про невеликі та середні поклади. На цьому тлі підтримувати нинішній рівень нафтовидобутку в довгостроковій перспективі стає дедалі складніше.

Поки накопичені проблеми не створюють для Кремля критичної ситуації, однак їхній ефект може проявитися сильніше з часом. Гардус наголошує, що відновити галузь після тривалого періоду деградації буде складно навіть після завершення війни.

"Це дає негативні наслідки для нафтової галузі РФ. Поки що системне скорочення видобутку не є катастрофою для Кремля, але системні негативні явища накопичуються і з них буде дуже важко вийти навіть після завершення війни", - зазначив Гардус.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що через війну проти України Росія втратила контроль над власною нафтопереробною галуззю. Про це він написав у соцмережі Truth Social 21 вересня. За словами американського президента, значна кількість російських нафтопереробних заводів зазнала пошкоджень і щонайменше тимчасово припинила роботу.

Водночас російський лідер Володимир Путін, за даними The New York Times, дедалі більше обмежує свої поїздки через побоювання за безпеку на тлі атак українських безпілотників. Для пересування він, зокрема, почав використовувати бронепоїзд, а також фіктивні президентські кортежі.

Журналістка Фаріда Рустамова розповіла виданню, що поширення неправдивої інформації про місцеперебування Путіна стало звичною практикою. За її словами, раніше відомі випадки, коли між реальною зустріччю російського президента та її показом на телебаченні як актуальної події минувало від півтора до двох місяців.

Після українських атак у російському Бєлгороді зафіксували обміління міського водосховища. Про це повідомили місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, після удару ЗСУ з водосховища відбувся скид води.

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