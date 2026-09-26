Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Планувала дитину з чоловіком-військовим: у Києві удар РФ вбив Марію Ївженко

Анна Косик
26 вересня 2026, 14:20
google news Підпишіться
на нас в Google
Чоловік загиблої розповів, що в нього з дружиною було багато планів на майбутнє, але вчора вони рухнули.
Мария Ивженко, свеча
Російський удар забрав життя української медійниці / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/D.Yivzhenko

Коротко:

  • Внаслідок атаки РФ у Києві загинула молода журналістка
  • Чоловік загиблої розповів, що пара планувала дитину

25 вересня країна-агресор Росія атакувала бізнес-центр у Києві. Внаслідок атаки загинули люди. Серед них і 29-річна журналістка Марія Ївженко. Про її загибель у Facebook повідомив чоловік, бойовий медик Данило Ївженко.

Чоловік написав, що не стало найважливішої людини в його житті. Данило зазначив, що Марія була для нього не лише коханою дружиною, але й найкращим другом.

відео дня

"Маша була чудова, розумна, проукраїнська. Вона була моїм найкращим другом, дівчиною, дружиною, голосом розуму і проявом турботи", - написав Ївженко.

Чоловік загиблої розповів, що минулого року вони з дружиною взяли у кредит квартиру, а цієї зими планували дитину. Однак тепер у Данила не стало дружини, не буде дітей і квартира вже не потрібна.

"Я втратив друга, дівчину, дружину, мати моїх майбутніх дітей, яких тепер не буде", - додав військовий.

У Марії також залишилася собака Джессі, яка не розуміє де її власниця і дуже сумує.

Генерал розкрив мету затяжних атак РФ на Київ

Главред писав, що за словами військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, тривалі російські атаки спрямовані не тільки безпосередньо на військові цілі, а й на створення постійної психологічної та організаційної напруги в Києві та інших тилових містах.

Мета росіян - паралізувати столицю, не дати можливості працювати, заблокувати роботу дитячих садків і шкіл, офісів, магазинів. І для киян це серйозна проблема.

Удари РФ по Києву - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті нічної російської атаки на Київ 26 вересня було пошкоджено супермаркет Auchan "Беличи", розташований у ТРЦ Lavina Mall. Магазин поки що тимчасово не працює.

Раніше повідомлялося, що у столиці України неодноразово оголошували повітряну тривогу цієї ночі через застосування дронів та їхню фіксацію над містом. Наслідки зафіксовано у двох районах - Солом’янському та Оболонському.

Напередодні, 25 вересня, Росія завдала удару дроном по офісній будівлі в Києві. Відомо про чотирьох загиблих людей, ще семеро людей поранені, і серед них дитина.

Більше новин:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сили оборони масовано вдарили "Нептунами" і реактивними дронами по РФ - куди влучили

Сили оборони масовано вдарили "Нептунами" і реактивними дронами по РФ - куди влучили

14:31Війна
Планувала дитину з чоловіком-військовим: у Києві удар РФ вбив Марію Ївженко

Планувала дитину з чоловіком-військовим: у Києві удар РФ вбив Марію Ївженко

14:20Україна
Путін погодився розглянути введення воєнного стану у РФ: що відомо

Путін погодився розглянути введення воєнного стану у РФ: що відомо

13:40Війна
Реклама

Популярне

Більше
З вікон більше не дутиме взимку: як за копійки утеплити їх від холоду

З вікон більше не дутиме взимку: як за копійки утеплити їх від холоду

Долар різко подешевшав, євро підскочив: новий курс валют на 28 вересня

Долар різко подешевшав, євро підскочив: новий курс валют на 28 вересня

Як утеплити підлогу без ремонту: експерти назвали прості варіанти

Як утеплити підлогу без ремонту: експерти назвали прості варіанти

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 36 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 36 с

"Ми молимося": зірка "Термінатора-2" звернувся до українців та побажав перемоги

"Ми молимося": зірка "Термінатора-2" звернувся до українців та побажав перемоги

Останні новини

15:18

Судмедексперти назвали причину смерті Сергія Сосєдова – деталі

15:12

Полуницю вже час готувати до зими: що дати кущам у вересні та жовтніВідео

14:51

Від чого залежить тривалість декретної відпустки у 2026 році: пояснення ПФУ

14:36

Казати "дверний косяк" неправильно - як назвається ця частина дверей

14:31

Як позбутися нагару на електроплиті: інженер компанії LG назвав безпечний спосіб

Росія почне атаки на НАТО українськими дронами і буде "щупати", доки не отримає по обличчю — СвітанРосія почне атаки на НАТО українськими дронами і буде «щупати», доки не отримає по обличчю — Світан
14:31

Сили оборони масовано вдарили "Нептунами" і реактивними дронами по РФ - куди влучили

14:20

Планувала дитину з чоловіком-військовим: у Києві удар РФ вбив Марію Ївженко

13:52

Платіжка за світло відчутно зменшиться - які прилади треба вимикати на ніч

13:44

Які вазони не можна залишати на балконі, коли нічна температура падає до +10°С

Реклама
13:43

Морози - не перешкода: як виростити батат на підвіконні з магазинної бульбиВідео

13:40

Путін погодився розглянути введення воєнного стану у РФ: що відомо

13:03

Patriot, енергетичне перемир’я і не тільки: що привіз Зеленський із Генасамблеї ООН

12:55

Шикарний десерт з підв'ялих яблук: рецепт пирога, який готується менше години

12:45

Як відбілити тюль від пожовтіння: засоби з кухні повертають сніжну білизну

12:41

Затхлий запах зникне, якщо поклати в шафу одину річ з кухні - що саме

12:18

Коли треба вмикати опалення вдома: експерт вразив відповіддю

12:03

Нова ідеологія України: Андрусів розповів, чи є в України шансПогляд

11:59

Коли садити тюльпани восени: садівниця назвала ідеальну температуруВідео

11:55

Буде тепло без обігрівачів: простий трюк вікторіанців, який блокує холод

11:33

Україну накрило довгоочікуване потепління, але радіти рано: чим розчарує погода

Реклама
10:55

Гороскоп на завтра, 27 вересня: Левам - прибуток, Скорпіонам - суперечка

10:26

Армія РФ опинилася в пастці: ЗСУ прорвали лінію фронту, подробиці від Світана

10:24

Окупанти завдали удару по "Ашану" у ТРЦ Lavina Mall у Києві: що відомо

09:53

Росія готує нову тактику ударів взимку: експерт назвав найбільш вразливу сферуФото

09:48

Магнітна буря вдарить з новою силою: Землю охопив 5-бальний шторм

09:09

Коли відбудеться перехід на зимовий час та як це зіграє на руку українцям

08:55

Ільський НПЗ у РФ під ударом: після атаки дронів спалахнула пожежа

08:35

"Цілеспрямована ескалація": в ISW дізналися, без чого РФ хоче залишити українців

08:02

РФ атакувала дронами Київ, Харків та Запоріжжя: горять будинки та авто, є жертвиФото

05:31

Аж ніяк не "цветная капуста": як правильно назвати популярний овоч українською

05:00

Стрімкі зміни в особистому житті: які знаки зодіаку попрощаються із самотністю

04:32

Тест на уважність: потрібно знайти ключі серед автомобілів за 10 секунд

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з коровою за 36 с

03:48

Як утеплити підлогу без ремонту: експерти назвали прості варіанти

02:47

Чому хризантеми вимерзають навіть під товстим шаром соломи: помилка садівниківВідео

02:15

Головна таємниця океану розкрита: вчені знайшли сліди зниклого "басейну смерті"

01:05

Ракет для Patriot не буде: у Reuters дізналися про новий пакет США для України

00:01

Удар РФ по НАТО: Світан розкрив ймовірний сценарій агресії

25 вересня, п'ятниця
23:21

РФ вдарила по школі та дитсадку на Київщині: спалахнули пожежі, що відомоФото

23:02

Хліб може зіпсуватися до закінчення терміну придатності: як визначити свіжістьВідео

Реклама
22:34

Чому люди іноді б'ються струмом при дотику: секрет дивного явища

22:03

Раковина з нержавійки сяятиме роками: які засоби не зіпсують її, а про які слід забути

22:00

Зустріч Зеленського з Путіним: ЗМІ дізналися про несподівану пропозицію Трампа

21:37

Путін вигадав нову причину зриву переговорів: що заявив диктатор

21:05

Навіщо горілку виливають у саду: досвідчені садівники розкрили несподіваний секретВідео

20:48

Українці зможуть платити за світло втричі менше: коли знизиться тариф

20:47

Щоб півонії зацвіли навесні: що обов’язково слід зробити після осінньої пересадки

20:37

Мобілізація в РФ: експерт назвав, скільки людей потрібно Кремлю до кінця рокуВідео

20:14

РФ обстрілює дата-центри: чи є ризик відключення Інтернету в Україні

20:04

З вікон більше не дутиме взимку: як за копійки утеплити їх від холоду

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти