Планувала дитину з чоловіком-військовим: у Києві удар РФ вбив Марію Ївженко

Чоловік загиблої розповів, що в нього з дружиною було багато планів на майбутнє, але вчора вони рухнули.

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Російський удар забрав життя української медійниці / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/D.Yivzhenko

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Внаслідок атаки РФ у Києві загинула молода журналістка

Чоловік загиблої розповів, що пара планувала дитину

25 вересня країна-агресор Росія атакувала бізнес-центр у Києві. Внаслідок атаки загинули люди. Серед них і 29-річна журналістка Марія Ївженко. Про її загибель у Facebook повідомив чоловік, бойовий медик Данило Ївженко.

Чоловік написав, що не стало найважливішої людини в його житті. Данило зазначив, що Марія була для нього не лише коханою дружиною, але й найкращим другом.

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"Маша була чудова, розумна, проукраїнська. Вона була моїм найкращим другом, дівчиною, дружиною, голосом розуму і проявом турботи", - написав Ївженко.

Чоловік загиблої розповів, що минулого року вони з дружиною взяли у кредит квартиру, а цієї зими планували дитину. Однак тепер у Данила не стало дружини, не буде дітей і квартира вже не потрібна.

"Я втратив друга, дівчину, дружину, мати моїх майбутніх дітей, яких тепер не буде", - додав військовий.

У Марії також залишилася собака Джессі, яка не розуміє де її власниця і дуже сумує.

Генерал розкрив мету затяжних атак РФ на Київ

Главред писав, що за словами військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, тривалі російські атаки спрямовані не тільки безпосередньо на військові цілі, а й на створення постійної психологічної та організаційної напруги в Києві та інших тилових містах.

Мета росіян - паралізувати столицю, не дати можливості працювати, заблокувати роботу дитячих садків і шкіл, офісів, магазинів. І для киян це серйозна проблема.

Удари РФ по Києву - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті нічної російської атаки на Київ 26 вересня було пошкоджено супермаркет Auchan "Беличи", розташований у ТРЦ Lavina Mall. Магазин поки що тимчасово не працює.

Раніше повідомлялося, що у столиці України неодноразово оголошували повітряну тривогу цієї ночі через застосування дронів та їхню фіксацію над містом. Наслідки зафіксовано у двох районах - Солом’янському та Оболонському.

Напередодні, 25 вересня, Росія завдала удару дроном по офісній будівлі в Києві. Відомо про чотирьох загиблих людей, ще семеро людей поранені, і серед них дитина.

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Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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