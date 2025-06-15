На фронті загострення: росіяни зруйнували деякі позиції ЗСУ

Головне:
- Противник штурмує укріплення ЗСУ на окремих ділянках фронту
- Деякі позиції українських бійців були зруйновані окупантами
- На Покровському напрямку зафіксовано найбільшу кількість боєзіткнень
Ситуація на Краматорському та Торецькому напрямках залишається складною. Російські окупанти продовжують проводити активні штурмові дії на низці ділянок фронту. Про це йдеться у повідомленні оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
За даними військових, ворог атакував укріплення ЗСУ біля Ступочек, Білої Гори, Диліївки, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Кримського та безпосередньо в самому Торецьку.
"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться в зведенні ОСУВ "Хортиця".
На цьому напрямку тривають бої — українські війська ведуть контратаки, щоб вирівняти лінію фронту та зупинити подальше просування ворога.
У пресслужбі також уточнили, що найбільша кількість боєзіткнень відбулася на Покровському напрямку. А на Сіверському напрямку окупанти не полишають спроб витіснити підрозділи ЗСУ з займаних позицій в районі Григорівки. Втрат українських позицій не допущено.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, підрозділи армії країни-агресора РФ зуміли просунутися на кількох напрямках у двох областях України. Аналітичний ресурс DeepState зафіксував просування російських окупаційних сил у районах трьох населених пунктів.
Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумської області. Зокрема, ЗСУ вдалося звільнити Андріївку.
Днями раніше аналітики DeepState днями розповіли, що окупанти наблизилися до Сум на відстань у 20 км. З'явилася загроза застосування ворогом FPV-дронів по місту. У Сумській ОВА заспокоїли та заявили, що дрони до Сум не долітають.
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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.
Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.
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