На фронті загострення: росіяни зруйнували деякі позиції ЗСУ

Ворог не полишає спроб витіснити підрозділи ЗСУ з займаних позицій на одному з напрямків фронту.

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Росіяни продовжуть штурмувати на фронті / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", deepstate

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Противник штурмує укріплення ЗСУ на окремих ділянках фронту

Деякі позиції українських бійців були зруйновані окупантами

На Покровському напрямку зафіксовано найбільшу кількість боєзіткнень

Ситуація на Краматорському та Торецькому напрямках залишається складною. Російські окупанти продовжують проводити активні штурмові дії на низці ділянок фронту. Про це йдеться у повідомленні оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

За даними військових, ворог атакував укріплення ЗСУ біля Ступочек, Білої Гори, Диліївки, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Кримського та безпосередньо в самому Торецьку.

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"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться в зведенні ОСУВ "Хортиця".

На цьому напрямку тривають бої — українські війська ведуть контратаки, щоб вирівняти лінію фронту та зупинити подальше просування ворога.

У пресслужбі також уточнили, що найбільша кількість боєзіткнень відбулася на Покровському напрямку. А на Сіверському напрямку окупанти не полишають спроб витіснити підрозділи ЗСУ з займаних позицій в районі Григорівки. Втрат українських позицій не допущено.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, підрозділи армії країни-агресора РФ зуміли просунутися на кількох напрямках у двох областях України. Аналітичний ресурс DeepState зафіксував просування російських окупаційних сил у районах трьох населених пунктів.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумської області. Зокрема, ЗСУ вдалося звільнити Андріївку.

Днями раніше аналітики DeepState днями розповіли, що окупанти наблизилися до Сум на відстань у 20 км. З'явилася загроза застосування ворогом FPV-дронів по місту. У Сумській ОВА заспокоїли та заявили, що дрони до Сум не долітають.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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