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РФ рветься до важливого міста: аналітики розповіли, що відбувається на околицях

Руслан Іваненко
25 червня 2026, 02:24
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Аналітики спростовують російські заяви про контроль над частиною Костянтинівки та фіксують "сіру зону".
ВСУ, Фронт, Война
РФ продовжує спроби оточити Костянтинівку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • РФ намагається оточити Костянтинівку
  • Частина міста — у "сірій зоні"
  • Україна зберігає контроль

Російські окупаційні війська продовжують спроби оточення так званого "поясу фортець" на сході України, де зосереджена значна частина українських сил. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, яке посилається на іноземних експертів та українських військових, заяви РФ про нібито суттєві успіхи є перебільшеними. Аналітики вважають, що таким чином Кремль намагається демонструвати "перемоги" на тлі внутрішніх викликів у Росії та ударів Сил оборони України.

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Зокрема, російська сторона заявляла про нібито "повний контроль" над східною частиною Костянтинівки та просування до її північно-східних околиць. Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що частина території міста фактично перебуває у "сірій зоні", де жодна зі сторін не має повного контролю.

РФ рветься до важливого міста: аналітики розповіли, що відбувається на околицях
Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Українські військові, коментуючи ситуацію для CNN, визнають ускладнення обстановки в районі Костянтинівки, однак підкреслюють, що місто залишається під контролем України, а просування російських сил відбувається повільно.

У матеріалі також зазначається, що ключовою метою Росії залишається повне захоплення Донбасу. Для цього, зокрема, необхідно встановити контроль над Костянтинівкою, яка має стратегічне значення для подальших дій.

Журналісти пишуть, що російські війська використовують тактику малих піхотних груп для проникнення в місто. Подібний підхід раніше застосовувався під час боїв за Покровськ, де бойові дії тривали місяцями після перших спроб штурму.

За оцінками CNN, Росія могла поставити собі мету повністю взяти під контроль Донбас до вересня 2026 року. Водночас, як зазначають в Інституті вивчення війни, досягнення цієї мети виглядає малоймовірним.

"Найголовніше, вони хочуть оголосити про інформаційні перемоги. Росіяни зараз відчувають чимало вразливостей. Інфільтрації – це один зі способів, за допомогою якого Росія робить ці грандіозні заяви про перемоги, насправді не досягаючи повністю своїх цілей", – зазначив експерт Інституту вивчення війни.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Де можуть розпочатися інтенсивні бої - думка експерта

Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що найближчим часом найінтенсивніші бойові дії на фронті можуть зосередитися на Костянтинівській, Покровсько-Мирноградській та Лиманській агломераціях. На його думку, саме ці напрямки залишаються пріоритетними для російського командування, яке прагнутиме сконцентрувати там основні сили наступу.

Водночас ситуація на півдні України, за оцінкою експерта, може розвиватися за іншим сценарієм. Тимочко припускає, що російські війська там можуть зменшити активність наступальних дій і зосередитися на утриманні вже зайнятих позицій, що поступово призведе до зниження інтенсивності боїв.

Окремо експерт зазначає, що російська армія неодноразово демонструвала готовність утримувати захоплені території навіть за складних умов. За його словами, окупаційні сили можуть продовжувати оборону навіть у разі проблем із логістикою, оскільки раніше вже витрачали значні ресурси заради збереження контролю над позиціями.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська втратили можливість оперативно перекидати свої сили і засоби на території Приазов'я без безпечних логістичних маршрутів. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі Еспресо.

Крім того, речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти посилили наступ на території Харківської області. Ворог посилює тиск та збільшує кількість атак на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, що Костянтинівка - один із найважливіших опорних пунктів української оборони на Донбасі - опинилася під загрозою оточення. Російські війська зуміли проникнути на територію міста, через що його значна частина фактично перетворилася на "сіру зону", яку не контролює жодна зі сторін.

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Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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