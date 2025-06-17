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Просування ворога призупинили: військовий розповів про ситуацію на Сумщині

Анна Косик
17 червня 2025, 12:50
234
Ситуація на одній з ділянок фронту у Сумській області залишається напруженою.
ВСУ, наступление в Сумской области
Що відбувається на Сумському напрямку / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Основне:

  • ЗСУ вдалося зупинити ворога на Сумщині
  • В районі Юнаківки противник має просування

Наступ окупаційних військ країни-агресорки Росії у Сумській області триває. Ворог тисне великою кількістю живої сили, але попри це в українських військових є певні успіхи.

Про це у Telegram повідомив мер Генічеська, військовослужбовець з позивним "Осман" Станіслав Бунятов. Згідно з його даними, на Сумщині на деяких ділянках фронту просування ворожих військ вдалося зупинити.

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Водночас складною залишається ситуація біля населеного пункту Юнаківка. За словами Бунятова, там напружена обстановка і ворог має успіх у вигляді просувань.

Зауважимо, що ще вчора, 16 червня, аналітики DeepState повідомили про просування окупантів біля сусіднього до Юнаківки населеного пункту - Яблунівки.

Просування ворога призупинили: військовий розповів про ситуацію на Сумщині
Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація у Сумській області - останні новини

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ у Сумській області росіяни діють малими піхотними групами по дві-три людини. Завдання таких груп - знайти щілину в українських оборонних позиціях і пролізти в неї. Щойно це вдається, на підмогу їм висилають додаткові групи.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини. Зокрема, ЗСУ вдалося звільнити Андріївку.

Напередодні, як писав Главред, офіцер повідомив, що у Сумській області росіяни намагаються розширити свій контроль на інші громади прикордонної області, але в них це не виходить.

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Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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