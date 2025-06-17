Просування ворога призупинили: військовий розповів про ситуацію на Сумщині

Основне:
- ЗСУ вдалося зупинити ворога на Сумщині
- В районі Юнаківки противник має просування
Наступ окупаційних військ країни-агресорки Росії у Сумській області триває. Ворог тисне великою кількістю живої сили, але попри це в українських військових є певні успіхи.
Про це у Telegram повідомив мер Генічеська, військовослужбовець з позивним "Осман" Станіслав Бунятов. Згідно з його даними, на Сумщині на деяких ділянках фронту просування ворожих військ вдалося зупинити.
Водночас складною залишається ситуація біля населеного пункту Юнаківка. За словами Бунятова, там напружена обстановка і ворог має успіх у вигляді просувань.
Зауважимо, що ще вчора, 16 червня, аналітики DeepState повідомили про просування окупантів біля сусіднього до Юнаківки населеного пункту - Яблунівки.
Ситуація у Сумській області - останні новини
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ у Сумській області росіяни діють малими піхотними групами по дві-три людини. Завдання таких груп - знайти щілину в українських оборонних позиціях і пролізти в неї. Щойно це вдається, на підмогу їм висилають додаткові групи.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини. Зокрема, ЗСУ вдалося звільнити Андріївку.
Напередодні, як писав Главред, офіцер повідомив, що у Сумській області росіяни намагаються розширити свій контроль на інші громади прикордонної області, але в них це не виходить.
Більше новин:
- Розширення коридору: названо 2 важливі точки, які РФ обрала для наступу
- Трамп достроково поїхав із G7 і "наїхав" на Макрона: що відомо
- "Тому наслідки жахливі": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред