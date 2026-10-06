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Поблизу Вовчанська ЗСУ звільнили близько 10 кв. км лісу - аналіз ISW

Віталій Кірсанов
6 жовтня 2026, 10:02
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ЗСУ відкинули окупантів поблизу Вовчанська та зачистили ділянку лісу.
ЗСУ відкинули окупантів поблизу Волчанська
ЗСУ відкинули окупантів поблизу Вовчанська / колаж: Главред, фото: УНІАН, understandingwar.org

Коротко:

  • ЗСУ звільнили близько 10 кв. км лісу на північний схід від Вовчанських Хуторів
  • Військові РФ просунулися на північ від Вовчанських Хуторів

Українські військові звільнили від російських окупантів близько 10 квадратних кілометрів лісової території на схід від Вовчанська в Харківській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомили в одній з українських бригад, яка веде бойові дії на півночі Харківщини, йдеться про ділянку лісу на північний схід від Вовчанських Хуторів. З 10 червня українські військовослужбовці знищили або витіснили звідти три групи російських військових, які намагалися проникнути на цю територію.

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При цьому ситуація в районі залишається нестабільною. За даними ISW, російським військам вдалося закріпитися на інших ділянках. Геолокаційні кадри свідчать про можливе просування російських сил у північно-східній частині Вовчанська.

Крім того, аналітики не виключають, що російські військові просунулися на північ від Вовчанських Хуторів та в районі на північ від Зибиного.

Таким чином, на цій ділянці фронту тривають зустрічні дії. ЗСУ проводять контратаки та зачищають території від російських військових, тоді як окупаційні сили продовжують спроби проникнення на нові позиції.

В ISW також повідомили, що 5 жовтня російські війська продовжували наступальні дії в напрямку Великого Бурлука. При цьому підтверджених даних про їхнє просування аналітики не зафіксували.

Поблизу Вовчанська ЗСУ звільнили близько 10 кв. км лісу - аналіз ISW
Фото: understandingwar.org

Ситуація на фронті - останні новини

"Главред" писав, що цього літа українські танки вперше за понад два роки вийшли до лінії зіткнення і не були знищені російськими безпілотниками. Вони відіграли ключову роль у великому контрнаступі під Олександрівкою, за підсумками якого Україна повернула під свій контроль 745 квадратних кілометрів території, повідомляє The Telegraph.

Нагадаємо, бійці прикордонної бригади "Форпост" повернули під контроль України понад 10 квадратних кілометрів території на Південно-Слобожанському напрямку в Харківській області. За час бойових дій вони також знищили 118 російських військових, ще сімох взяли в полон.

Крім того, аналітики ISW зазначали, що українські війська просунулися на північ від Корчаківки в Сумській області, тоді як підрозділи країни-агресора Росії за дві доби боїв не змогли досягти підтверджених успіхів на жодному з ключових напрямків.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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