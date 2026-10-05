РФ хоче стерти з лиця землі і захопити велике місто: який план у ворога

Кремль хоче взяти під контроль ще один обласний центр України, але не шляхом прямих штурмів.

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Окупаційна армія хоче захопити Запоріжжя, але перед цим зруйнувати все у місті / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з DeepState

Що сказав Жданов:

РФ хоче окупувати Запоріжжя

Ворог планує знищувати Запоріжжя за сценарієм Краматорська

Армія РФ не піде штурмом на Запоріжжя, бо зараз в пріоритеті Донбас

Країна-агресор Росія не відмовляється від планів щодо наступу на Запоріжжя, але найближчими місяцями окупаційна армія робитиме ставку не на штурм міста, а на його руйнування ударами.

Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду. За його словами, пріоритетом Кремля на осінь і зиму залишається повний контроль над Донеччиною.

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Чому Росія хоче захопити Запоріжжя

Запоріжжя має для Москви стратегічну вагу. Контроль над містом відкрив би російським військам доступ до Дніпра та розширив би їхню присутність уздовж річки.

Додатковий чинник – за роки після руйнування Каховської ГЕС дно колишнього водосховища висохло, що, на думку Жданова, створює умови для просування на правий берег.

Запоріжжя / Інфографіка: Главред

Втім, саме Запоріжжя зараз не є першочерговим завданням ворога. Розподіл сил і накопичення резервів свідчать, що у фокусі Кремля інший регіон, і причина не лише військова.

"Як не крути, Путіну треба заявити про досягнення хоч якоїсь політичної мети, а однією з перших цілей завжди заявлялося захоплення Донбасу. Захопивши Донецьку область повністю, Путін міг би сказати: "Ми перемогли, бо поки що зупиняємо "СВО"", або "Ми перемагаємо, тому продовжуємо наступати, чому все бігом у військкомат"", – наголошує Жданов.

Як РФ планує тероризувати Запоріжжя

Попри те, що зараз армія РФ буде спрямовувати основні сили на Донбас, Запоріжжя окупанти не залишать у спокої.

"Російські окупаційні війська діятимуть за своїм шаблоном, тобто намагатимуться захопити місто, просто стираючи його в нуль. Це зараз відбувається з Краматорськом, Слов'янськом, Херсоном, Сумами, Харковом та Костянтинівкою", – попереджає Жданов.

Інтенсивність вогневого тиску на Запоріжжя залежатиме лише від ресурсів, якими володіє РФ. Логіка ворога, за словами експерта, проста.

"Вони вважають, що чим більше вони руйнують, тим менше шансів утримати руїни, які залишаться", – зазначає військовий експерт.

Як змінилася ситуація на Запорізькому напрямку

У Запорізькій області росіяни зосередили зусилля лише на одній ділянці – Гуляйпільському оперативному напрямку. Ситуація на сусідньому відтинку для них значно складніша: навіть російські воєнкори визнають там укріпрайон.

"Скільки б Росія не намагалася, вона не може його взяти, навіть незважаючи на те, що до Оріхова добігають деякі "флаговтики" – російські організми, які намагаються встромити триколор хоча б на околицях міста. Але не більше", – каже Жданов.

На гуляйпільській ділянці окупанти розраховують просунутися в бік Камишевахи й далі. Водночас, як зауважує експерт, у серпні–вересні кількість російських наступальних дій зменшилася вдвічі.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська армія накопичує броньовану та важку техніку на Гуляйпільському напрямку, готуючи прорив у бік Запоріжжя. Проти українських підрозділів на цьому відтинку діють одразу кілька загальновійськових армій противника із залученням елітних частин та операторів безпілотних систем.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області Сили оборони прорвалися на південний схід від Олександрівки, а також просунулися або зберегли позиції у південній частині Оріхова.

Напередодні стало відомо, що російські підрозділи розглядають територію колишнього Каховського водосховища як можливу ділянку для подальшого просування в бік Запоріжжя.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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