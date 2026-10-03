Прикордонники відбили у росіян понад 10 кв. км у Харківській області - деталі

Прикордонники виявляли місця зосередження окупантів, вибивали противника з укриттів і повертали втрачені позиції під контроль України.

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Прикордонники відбили у росіян понад 10 кв. км у Харківській області / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Українські прикордонники знищили 118 окупантів

Ще семеро росіян потрапили в полон

Бійці прикордонної бригади "Форпост" повернули під контроль України понад 10 квадратних кілометрів території на Південно-Слобожанському напрямку в Харківській області. За час бойових дій вони також ліквідували 118 російських військових, ще сімох взяли в полон.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Як зазначили у відомстві, 10 червня бригада "Форпост" зайняла власну смугу оборони на Південно-Слобожанському напрямку. На той момент ситуація на цій ділянці фронту залишалася складною: російські війська регулярно атакували українські позиції, завдавали ударів по логістиці та намагалися порушити постачання підрозділів.

Не домігшись успіху у відкритих штурмах, противник почав застосовувати тактику проникнення невеликими піхотними групами. Російські військові намагалися непомітно просочуватися між позиціями Сил оборони України, закріплюватися в укриттях у тилу та звідти готувати нові атаки.

"Форпост" почав поступово змінювати ситуацію на цій ділянці фронту. Прикордонники виявляли місця зосередження російських підрозділів, вибивали супротивника з укриттів і повертали втрачені позиції під контроль України.

"За чотири місяці бойової роботи у власній смузі бригадою "Форпост" було повернено під контроль понад 10 квадратних кілометрів території", - наголосили в ДПСУ.

Крім того, за цей період українські прикордонники знищили 118 російських військовослужбовців. Ще семеро окупантів потрапили в полон.

Де просунулися ЗСУ в ході операції "Вівальді"

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив про відновлення контролю над Карпівкою та Новомихайлівкою в рамках операції "Вівальді".

За його словами, втрати противника станом на 28 вересня становлять 2000 осіб, а понад 250 росіян взято в полон.

"Ми повернули ще 51 км² української землі, а з початку наступальних дій - 176 км². Головною метою третього сезону "Вівальді" стало Нове - ключовий вузол противника на плацдармі", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики ISW зазначали, що українські війська просунулися на північ від Корчаківки в Сумській області, тоді як підрозділи країни-агресора Росії за дві доби боїв не змогли досягти підтверджених успіхів на жодному з ключових напрямків.

Аналітики DeepState заявляли, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу селища Шевченко Добропільської міської громади Покровського району.

Командувач Силами безпілотних систем Роберт (Мадьяр) Бровді переконаний, що в жовтні-грудні країна-агресор Росія планує мобілізувати 300 000 осіб і відправити їх на фронт, щоб окупувати решту території Донбасу.

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Про джерело: Державна прикордонна служба України Державна прикордонна служба України (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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