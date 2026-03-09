Рус
Окупанти посилили наступ, є просування: в DeepState назвали напрямок

Анна Ярославська
9 березня 2026, 06:51
РФ активізувала атаки на Покровському напрямку. На Покровському напрямку за добу відбулося 18 атак.
ВСУ, фронт
Російські війська просунулися на Покровському напрямку — DeepState / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, ОК Захід

Коротко:

  • Окупанти просунулися в районі селища Удачне
  • У DeepState оновили карту бойових дій
  • За добу на Покровському напрямку зафіксовано 18 атак російських військ

Російські війська просунулися в Донецькій області. Зокрема, окупанти досягли успіхів у районі селища Удачне в Покровському районі. Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState в Telegram.

Зміна лінії фронту зафіксована біля зазначеного населеного пункту.

відео дня

"Ворог просунувся поблизу Удачного", - йдеться в повідомленні від 8 березня.

Експерти також оновили карту бойових дій, на якій відзначено просування російських підрозділів в районі селища.

Свіжі карти з фронту
Свіжі карти з фронту / deepstatemap.live

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Що кажуть у Генштабі

У вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 8 березня також повідомлялося про активні спроби російських військ просунутися на цій ділянці фронту.

"Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Родинське, Гришине, Котлино, Удачне, Молодецьке і в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка", - йдеться в повідомленні.

За добу на Покровському напрямку зафіксовано 18 атак з боку російських сил. На момент публікації зведення одне з бойових зіткнень тривало.

Втрати російської армії

За інформацією Генштабу, за добу 8 березня ЗСУ "відмінусували" 750 окупантів, 3 танки, 10 ББМ, 70 артсистем, 2 РСЗО, 4 засоби ППО, 1 катер.

Втрати армії РФ
Втрати армії РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, військове командування країни-агресора Росії вивело елітні підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти з Покровського напрямку і району Добропілля. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни. Елітні війська РФ перекинули на південну ділянку фронту. Таке рішення росіяни прийняли після того, як ЗСУ досягли успіхів на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках.

У районі Донецького аеропорту українські військові ракетами ATACMS і SCALP завдали удару по місцю зберігання, підготовки і запуску ударних безпілотників типу "Шахед".

Захоплення Дніпра може стати новою метою в разі нового наступу РФ. Про це заявив мер міста Борис Філатов. Він зазначив, що Дніпро наближається до лінії фронту. Він розташований в центрі країни прямо на "перехресті трьох фронтів".

Для чого насправді Кремль вимагає Донецьк: думка експерта

Депутат України від фракції "Голос", полковник СБУ Роман Костенко вважає, що Росія піднімає питання про можливу здачу Україною територій Донецької області не з метою завершення війни, а для того, щоб зберегти ресурси і перекинути їх на інші ділянки фронту.

За його словами, у разі тимчасової зупинки бойових дій у Донецькій області РФ може зосередити зусилля на південному напрямку.

"З моєї точки зору, це буде південь, тому що якщо вони навіть зараз зупиняться в Донецькій області, то не можуть існувати, і їх флот не може існувати в умовах того, що у нас є вихід до Чорного моря", – зазначив Костенко в ефірі Українського радіо.

Інші новини:

Про персону: Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ новини України війна Росії та України DeepState Фронт
