Командування віддало наказ: елітні війська РФ вивели з Покровського напрямку

Російське командування було вимушене виводити свої елітні підрозділи з однієї з найбільш пріоритетних ділянок фронту.

https://glavred.net/front/komandovanie-otdalo-prikaz-elitnye-voyska-rf-vyvedeny-s-pokrovskogo-napravleniya-10747070.html Посилання скопійоване

Перекидання військ відбулося на тлі українських контратак на фронті / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомили аналітики:

Командування РФ зняло з Покровського напрямку частину елітних підрозділів

Російську морську піхоту і десантників направили на південь України

Військове командування країни-агресорки Росії вивело елітні підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти з Покровського напрямку та району Добропілля.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Елітні війська РФ перекинули на південну ділянку фронту. Таке рішення росіяни прийняли після того, як ЗСУ здобули успіхи на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках.

відео дня

В ISW зауважили, що Росія вже не вперше користується такою тактикою. Командування РФ перекидає елітні підрозділи на ті напрямки, де українські військові йдуть в контратаки та здійснюють локальні контрнаступи.

Які війська РФ перекинула на південь

На Запорізький та Дніпропетровський напрямки фронту російське командування перекинуло зокрема й підрозділи 76-ї дивізії ВДВ. У березні 2022 року підрозділи цієї дивізії заходили у Бучу Київської області.

"Ці елементи ВДВ зараз так само беруть участь у відповіді на українські контратаки, що почалися наприкінці січня та на початку лютого 2026 року", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики оцінили масштаби просування ЗСУ на півдні

Главред писав, що за даними моніторингового проєкту DeepState, Сили оборони України проводять зачистку територій від російських окупантів на стику Запорізької та Дніпропетровської областей.

Наразі активні бойові дії тривають в населеному пункті Березове. Сили оборони намагаються зачистити село від російської піхоти, але там ворог все ще чинить спротив і постійно здійснює тиск.

Також йдуть активні пошуково-ударні роботи по відтинку Калинівське-Новомиколаївка-Новогригорівка-Красногірське-Першотравневе-Рибне-Солодке.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська активізували спроби просування на півдні України та намагаються прорвати оборону вздовж узбережжя колишнього Каховського водосховища, щоб узяти під контроль Степногірськ у Запорізькій області.

Раніше стало відомо, що війська РФ окупували населений пункт Сопич, а також просунулися поблизу кількох сіл: Поповки, Високого, в Комарівці Сумської області.

Напередодні повідомлялося, що підписаний Путіним указ про розширення армії РФ навряд чи вплине на ситуацію на полі бою в Україні у найближчий час. Він орієнтований на зовсім інше - довгострокові зусилля РФ щодо посилення свого угруповання для майбутніх ескалацій, зокрема з НАТО.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред