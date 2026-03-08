Рус
РФ стягує сили для удару: комбат розкрив стратегічний задум ворога на півдні

Руслан Іваненко
8 березня 2026, 22:01оновлено 8 березня, 22:32
Російські окупаційні війська прагнуть завдати потужне артилерійське ураження по місту, щоб блокувати його розвиток.
Місто Гуляйполе Запорізької області наразі майже окуповане, проте ситуація залишається під контролем Збройних сил України, заявив командир 1-го окремого штурмового полку ЗСУ Дмитро Філатов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода.

За його словами, нинішній перебіг подій "частково входить у загальний задум", і незабаром "всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг".

Філатов порівняв ситуацію з Гуляйполем із станом на Добропільському напрямку:

"Це дуже динамічно, ситуацію можна порівняти із ситуацією на Добропільському напрямку, яка була більш-менш стабілізована, але там напруга не знята повністю. Тут приблизно те саме".

Чому Запоріжжя є стратегічною ціллю

Військовий підкреслив стратегічну цінність Запоріжжя для противника:

"Противник розглядає Запорізький напрямок як наступний напрямок впливу на Збройні сили. Чим це обумовлено? По-перше, Запоріжжя є дуже потужним промисловим містом. І очевидно, що вплив на саме місто матиме суттєві наслідки для промисловості, для нашої держави і для стійкості Збройних сил".

Росіяни, за словами командира, планують блокувати роботу промисловості та створити незручності для держави:

"Тобто дійти до тієї ділянки місцевості, де можна буде уже спокійно діставати засобами артилерії і завдавати потужне вогневе ураження по місту. Це – стратегічний задум противника".

Філатов визнав, що сили ворога "більш ніж достатньо для того, щоб на даний момент реалізувати всі його задуми". Водночас завдяки досвідченому генералітету та командуванню українським військам вдається утримувати баланс і зберігати територію та життя:

"Але завдяки тому що в нас дуже досвідчений генералітет, дуже досвідчені командири, старші генерали, нам вдається утримувати баланс і зберігати територію, життя у тій мірі, які не дають противнику реалізувати всі його стратегічні задуми".

Яку ціль переслідують росіяни на півдні України – думка експерта

Як писав Главред раніше, російські війська активізують спроби просування на півдні України та намагаються прорвати українську оборону вздовж узбережжя колишнього Каховського водосховища. Основною метою цих дій може бути встановлення контролю над Степногірськом у Запорізькій області. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За словами військового, загальна кількість бойових зіткнень у південному регіоні залишається стабільною. Водночас російські підрозділи проводять перегрупування сил і продовжують активно застосовувати артилерію та авіацію.

Одним із ключових для противника напрямків, за оцінкою Волошина, залишається Оріхівський. Саме там російські війська намагаються просунутися вздовж узбережжя колишнього Каховського водосховища, щоб отримати контроль над Степногірськом.

"Тут ворог узбережжям колишнього Каховського водосховища намагається прорватися та взяти під контроль Степногірськ. Звідти ми його вибиваємо протягом півроку, жодного успіху противник там не має. Але Степногірськ залишається одним з пріоритетів", — пояснив Волошин.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, плани російських окупаційних військ залишаються незмінними, і Кремль продовжує розглядати сценарії подальшої ескалації на сході та півдні України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві, пише УНІАН.

Крім того, Збройні сили України провели за останній місяць на півдні країни ряд важливих дій з оборони, зокрема було відновлено контроль над близько 400-435 квадратними кілометрами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що військове командування країни-агресорки Росії вивело елітні підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти з Покровського напрямку та району Добропілля.

Про джерело: Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Запорізька область Фронт
