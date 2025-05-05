У росіян є ціль: аналітик розповів про проблему ЗСУ на Лиманському напрямку

Що повідомив Пехньо:
- Окупанти хочуть рухатися з Лиманського фронту далі
- У ворога є просування біля Лимана
- Перебування окупантів на висотах дає їм перевагу
По місту Лиман, що у Донецькій області, окупаційна армія країни-агресорки Росії останнім часом завдає величезної кількості авіаційних ударів. Це є частиною стратегії ворога по просуванню через Лиманський фронт на агломерацію Краматорськ – Слов'янськ – Дружківка – Костянтинівка.
Про це Фабриці новин розповів військовий оглядач Василь Пехньо. За його словами, ситуація на Лиманському напрямку зараз є складною, адже буквально вчора у ворога там були успіхи.
"Це просування противника в селі Нове, Новомихайлівка та Катеринівка. Хоча на західній околиці Нового противник просунувся ще в середині минулого тижня, і це дуже погані новини", - наголосив він.
За його словами, просування окупантів саме у цих населених пунктах загрожує українському угрупованню тим, що вони знаходяться на висотах, натомість Лиман, Ямпіль та Сіверськ - у низині.
Таким чином ворог зможе запускати по українських військових свої дрони, що створить реальну проблему на Лиманському напрямку.
Ситуація на Лиманському напрямку - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що для Сил оборони України дуже важливо утримати місто Лиман у Донецькій області, який ворог намагається обійти й окупувати.
Згодом стало відомо, що командування РФ ухвалило рішення частково перегрупувати сили: одну частину 1-ї танкової армії залишити на вже зайнятих рубежах, іншу – направити на підсилення операцій у районах Куп’янська та Лиману, де діє 20-та загальновійськова армія.
При цьому окупаційна армія країни-агресорки Росії вже різко активізувала свої зусилля на Лиманському напрямку, де кількість бойових зіткнень більша, ніж на інших ділянках фронту, окрім Покровського напрямку.
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Хто такий Василь Пехньо?
Василь Пехньо - український журналіст, військовий оглядач, аналітик, що розбирає військові та політичні події в Україні.
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