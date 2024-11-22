Розстріляли беззбройних: війська РФ жорстоко вбили п'ятьох бійців ЗСУ - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН.

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Росіяни розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ біля Вугледара / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Донецька обласна прокуратура

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2 жовтня росіяни взяли в полон п'ятьох беззбройних бійців ЗСУ

Одного з полонених убили в лісосмузі, чотирьох інших розстріляли на дорозі

Російські окупанти розстріляли п’ятьох полонених військових ЗСУ поблизу Вугледара. До МКЧХ та ООН направили листи щодо злочину РФ. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 2 жовтня російські загарбники здійснили штурм позицій ЗСУ в околицях Вугледара. Під час штурму вони взяли в полон п’ятьох беззбройних українських захисників.

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Одного із полонених окупанти вбили у лісосмузі. Чотирьох інших під конвоєм вивели на дорогу, де розстріляли.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосили в прокуратурі.

Наразі проводяться розшукові дії для встановлення усіх обставин злочину.

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Досудове розслідування веде Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо "варварського злочину окупантів". За його словами, наразі відомо, що прокуратора веде розслідування 53 кримінальних проваджень, пов’язаних із розстрілами 177 українських військовополонених.

"Більшість цих злочинів зафіксовано у 2024 році —37 проваджень щодо розстрілу 109 людей. За це буде відповідальність! За кожен злочин Росія понесе заслужене покарання", - наголосив Лубінець.

Злочини російських військових - останні новини

Як повідомляв Главред, на Покровському напрямку 10 листопада після штурму в районі Новодмитрівки окупанти взяли в полон двох бійців ЗСУ. Ворожі солдати змусили українських захисників роздягнутися та розстріляли в лісосмузі.

Також омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни, ймовірно, вбили щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курському напрямку.

Крім цього, військові РФ розстріляли беззбройного і ймовірно пораненого українського солдата. Відео, яке поширилося в Мережі, видно, як окупанти допитують пораненого солдата, після чого його розстрілюють.

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Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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