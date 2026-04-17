Активні бої стихнуть: росіяни хочуть перейти до оборони на фронті, що відомо

Експерт підкреслив, що росіяни демонструють готовність продовжувати війну.

Росіяни можуть зупинити наступ на деяких напрямках

Ключові тези:

Путіну важливо досягти вагомих результатів на фронті до травня

Зараз командування РФ перекидає резерви на більш пріоритетні напрямки

Росіяни можуть перейти до оборони на окремих напрямках

Найближчим часом російські окупанти можуть перейти до глухої оборони на деяких ділянках фронту, аби зосередити свої зусилля на захопленні Донецької області. Про це заявив засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі FreeДом.

За його словами, пропаганда РФ вже почала готувати населення до такого розвитку подій.

"Путіну вкрай важливо досягти вагомих результатів до травня, однак ці плани руйнуються. Сили оборони України ще два місяці тому перейшли до активної оборони, проводячи успішні контратаки на окремих ділянках, зокрема на Запорізькому напрямку, в районі Лиману та Дніпропетровської області", - наголосив він.

Експерт додав, що в Росії немає ресурсів для того, щоб здійснювати тиск одночасно на кількох напрямках. Тому вороже командування перекидає резерви на більш пріоритетні ділянки.

На його думку, зараз перед окупантами стоїть задача просуватися на Покровському напрямку та в бік Костянтинівки Донецької області.

Також Романенко звернув увагу на те, що пропагандисти вже почали прогрівати населення РФ до переходу окупантів в оборону на Херсонському та Запорізькому напрямках. Причина цьому - посилення потенціалу ЗСУ.

"Уперше за п’ять років вони офіційно допускають можливість переходу до оборони. Пропагандисти усвідомлюють, що на Запорізькому та Херсонському напрямках активні дії доведеться згорнути, переходячи до позиційних боїв, щоб зосередити всі ресурси на Донецькій області. При цьому їхні плани наочно демонструють готовність продовжувати війну в поточному і навіть у наступному році", - підсумував генерал-лейтенант.

Як повідомляв Главред, речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов говорив, що російські війська посилили тиск на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю в прикордонних районах.

Очільник пункту управління безпілотних систем підрозділу KRAKEN 1654 Данило Положухно розповів, що українські підрозділи стримали спробу російських військ різко наростити тиск на Лиманському напрямку наприкінці березня.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Росія намагається захопити так званий "пояс міст-фортець" на Донбасі, до якого входять Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ і Краматорськ Донецької області.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

