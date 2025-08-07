Рус
Росіянам поставили дедлайн: до якої дати Путін хоче вийти на околиці Покровська

Маріна Фурман
7 серпня 2025, 09:58
2998
Попри активні штурми росіян, оборона Покровська триває.
Покровск, армия РФ
Кремль встановив дедлайн для захоплення Покровська / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Основне:

  • Ворог хоче захопити Покровськ до 1 вересня
  • У місті росіяни розкидають пропагандистські листівки

Військове керівництво окупаційних військ Росії віддало наказ взяти під контроль місто Покровськ на Донеччині до 1 вересня. Наразі російські загарбники не лише проводять активні штурми, але й розкидають дронами пропагандистські листівки з проханням до місцевих здавати українські позиції. Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ.

Українські бійці у Telegram-каналі показали ворожі агітаційні аркуші, які російські дрони розкидали в Покровську.

У них окупанти звертаються до місцевих і пропонують здавати позиції ЗСУ, а потім – зустрічати "асвабадітєлєй".

З перехоплених розмов ворога, стало відомо, що командування РФ поставило завдання своїм військам вийти на південні околиці Покровська вже до 1 вересня.

Попри те, що противник не припиняє спроб захопити Покровськ, українські військові продовжують міцно утримувати оборону Покровська.

"Оборона Покровська триває", - наголосили в 7-му корпусі ДШВ.

Росіянам поставили дедлайн: до якої дати Путін хоче вийти на околиці Покровська
Покровськ / Інфографіка: Главред

Як діє ворог на Покровському напрямку

Заступник командира спецпідрозділу "Тайфун" НГУ Павло Гвозденко розповів у коментарі 24 Каналу, що російські окупанти намагаються будь-яким способом просунутися в напрямку Покровська, зокрема, ворог використовує невеликі групи бійців і дезінформацію.

Як зазначив Павло Гвозденко, противник просувається невеликими групами або навіть поодинці, що ускладнює контроль за їхніми діями. Спершу вони займають окремі позиції, а вже потім туди підтягуються нові сили.

Така тактика дозволяє росіянам, попри значні втрати, поступово просуватися вперед.

Крім того, за словами Гвозденка, окупанти вводять солдатів в оману, переконуючи, що ті йдуть на вже зачищені позиції.

"Вони дезінформують своїх бійців, кажуть, що: вийди, ідіть туди, там вже все нормально, наші штурмові підрозділи все там очистили", – зазначив він.

Здебільшого під час такої тактики росіяни гинуть, але частині все ж вдається закріпитися. Це створює картинку просування для ворожої пропаганди, яка подає це як значне досягнення.

Гвозденко підкреслив, що мета ворога - хоча б символічно потрапити до міста та заявити про його захоплення.

Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою

Нагадаємо, основні зусилля російських військ нині зосереджені на спробах захоплення Покровська. При цьому військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади, військовий експерт Кирило Сазонов заявив, що прямий штурм міста малоймовірний.

Нещодавно у медіа почала ширитися інформація про нібито оточення українських захисників у Покровську. Генштаб ЗСУ одразу спростував подібні заяви. Станом на вечір 5 серпня ЗСУ продовжували утримувати рубежі в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Крім того, Главред з посиланням на військового експерта та експрацівника СБУ Івана Ступака писав, що у разі, якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.

