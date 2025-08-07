Росіянам поставили дедлайн: до якої дати Путін хоче вийти на околиці Покровська

Основне:
- Ворог хоче захопити Покровськ до 1 вересня
- У місті росіяни розкидають пропагандистські листівки
Військове керівництво окупаційних військ Росії віддало наказ взяти під контроль місто Покровськ на Донеччині до 1 вересня. Наразі російські загарбники не лише проводять активні штурми, але й розкидають дронами пропагандистські листівки з проханням до місцевих здавати українські позиції. Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ.
Українські бійці у Telegram-каналі показали ворожі агітаційні аркуші, які російські дрони розкидали в Покровську.
У них окупанти звертаються до місцевих і пропонують здавати позиції ЗСУ, а потім – зустрічати "асвабадітєлєй".
З перехоплених розмов ворога, стало відомо, що командування РФ поставило завдання своїм військам вийти на південні околиці Покровська вже до 1 вересня.
Попри те, що противник не припиняє спроб захопити Покровськ, українські військові продовжують міцно утримувати оборону Покровська.
"Оборона Покровська триває", - наголосили в 7-му корпусі ДШВ.
Як діє ворог на Покровському напрямку
Заступник командира спецпідрозділу "Тайфун" НГУ Павло Гвозденко розповів у коментарі 24 Каналу, що російські окупанти намагаються будь-яким способом просунутися в напрямку Покровська, зокрема, ворог використовує невеликі групи бійців і дезінформацію.
Як зазначив Павло Гвозденко, противник просувається невеликими групами або навіть поодинці, що ускладнює контроль за їхніми діями. Спершу вони займають окремі позиції, а вже потім туди підтягуються нові сили.
Така тактика дозволяє росіянам, попри значні втрати, поступово просуватися вперед.
Крім того, за словами Гвозденка, окупанти вводять солдатів в оману, переконуючи, що ті йдуть на вже зачищені позиції.
"Вони дезінформують своїх бійців, кажуть, що: вийди, ідіть туди, там вже все нормально, наші штурмові підрозділи все там очистили", – зазначив він.
Здебільшого під час такої тактики росіяни гинуть, але частині все ж вдається закріпитися. Це створює картинку просування для ворожої пропаганди, яка подає це як значне досягнення.
Гвозденко підкреслив, що мета ворога - хоча б символічно потрапити до міста та заявити про його захоплення.
Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою
Нагадаємо, основні зусилля російських військ нині зосереджені на спробах захоплення Покровська. При цьому військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади, військовий експерт Кирило Сазонов заявив, що прямий штурм міста малоймовірний.
Нещодавно у медіа почала ширитися інформація про нібито оточення українських захисників у Покровську. Генштаб ЗСУ одразу спростував подібні заяви. Станом на вечір 5 серпня ЗСУ продовжували утримувати рубежі в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Крім того, Главред з посиланням на військового експерта та експрацівника СБУ Івана Ступака писав, що у разі, якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.
Читайте також:
- "Ворогу буде дуже важко": командувач ДШВ сказав, що чекає на росіян на Сумщині
- Росія не зможе активно вести війну: Лакійчук пояснив, що для цього потрібно
- "Серпень буде пекельним": військовий розповів про ситуацію на фронті
Про джерело: 24 канал
24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.
Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.
Мовить з 1 березня 2006 року.
24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред