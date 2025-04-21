Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Армія РФ просувалися у "сірій зоні" на Харківщині під час "перемир'я" – воїн ЗСУ

Альона Вороніна
21 квітня 2025, 10:23
278
Окупанти намагалися використати "великоднє перемир’я" для того, щоб просунутися вперед і закріпитися на вигідніших позиціях у Харківській області.
Российские военные
Армія РФ спробувала просунутися у "сірій зоні" на Харківщині під час "перемир'я"/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ

Коротко:

  • Російські загарбники намагалися просунутися вперед у "сірій зоні" на Харківщині
  • Ворог здійснив таку спробу, користуючись "великоднім перемир’ям"

Війська країни-агресорки Росії під приводом "великоднього перемир’я", яке оголошував російський диктатор Володимир Путін до 21 квітня, намагалися просунутися вперед у "сірій зоні" в Харківській області. Загарбники хотіли зайняти більш вигідні для себе позиції.

Про це ввечері у неділю, 20 квітня розповів боєць 77-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України (Харківський напрямок, Борова) Віктор Петрович у ефірі "Еспресо". За його словами, розвідка виявила, що окупанти під час дії "великоднього перемир’я" намагалися просунутися вперед.

відео дня

Військовослужбовець наголосив, що українські війська були готові відповідати на будь-які дії ворога. Проте штурмових дій на цій ділянці фронту під час путінського "перемир'я" зафіксовано не було. Але хоч загарбники не штурмували позиції українських воїнів напряму, проте використовували сіру зону.

"Наприклад, у нас у смузі, не штурмові дії, але повідомляють наші розвідники про те, що ворог намагається по сірій зоні просунутися під перемир'я, тобто зайняти якісь вигідніші позиції… Тому також складне питання, ніби позиції напряму вони не штурмують, але сіра зона, вона стала сірою через те, що дуже активно працюють наші засоби уражень, ну і знищують ворога, щоб він не міг зайняти цю смугу. Ну і під перемир’я, вони так хитро намагаються якось просунутися", – розповів військовий.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, під прикриттям "перемир’я" РФ накопичує сили для штурмів на важливому напрямку. Наразі українські підрозділи ведуть виключно оборонні дії на фронті.

У DeepState раніше повідомляли, що РФ захопила Катеринівку і просунулася вперед на сході. РФ також просунулася біля Нового, Преображенки і в Сухій Балці Донецької області.

Нагадаємо, є загроза для двох областей – названо ймовірні напрямки нового штурму РФ. Триває стратегічна наступальна операція ЗС РФ, нагадав Павло Лакійчук.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Харківська область
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Армія РФ просувалися у "сірій зоні" на Харківщині під час "перемир'я" – воїн ЗСУ

Армія РФ просувалися у "сірій зоні" на Харківщині під час "перемир'я" – воїн ЗСУ

10:23Фронт
Майже 100 ракет і дронів РФ запустила по Україні після перемир'я - ситуація в регіонах

Майже 100 ракет і дронів РФ запустила по Україні після перемир'я - ситуація в регіонах

10:22Війна
Доля Запорізької АЕС може змінитися: у чому суть ідеї Трампа

Доля Запорізької АЕС може змінитися: у чому суть ідеї Трампа

09:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
По-літньому тепло буде недовго: названа дата, коли Україну накриють заморозки

По-літньому тепло буде недовго: названа дата, коли Україну накриють заморозки

Україну накриють похолодання і дощі: синоптик сказала, коли увірветься негода

Україну накриють похолодання і дощі: синоптик сказала, коли увірветься негода

Безумовний лідер: яке жіноче ім’я стало найпопулярнішим в Україні

Безумовний лідер: яке жіноче ім’я стало найпопулярнішим в Україні

Китайський гороскоп на завтра 21 квітня: Драконам - страх, Козлам - невдачі

Китайський гороскоп на завтра 21 квітня: Драконам - страх, Козлам - невдачі

В Кремлі "злили" нові плани щодо війни: в ISW пояснили, до чого готують росіян

В Кремлі "злили" нові плани щодо війни: в ISW пояснили, до чого готують росіян

Останні новини

10:23

Армія РФ просувалися у "сірій зоні" на Харківщині під час "перемир'я" – воїн ЗСУ

10:22

Майже 100 ракет і дронів РФ запустила по Україні після перемир'я - ситуація в регіонах

10:17

Віра Брежнєва почала заробляти в РФ - деталі

09:33

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 квітня (оновлюється)

09:26

Злягла: Надя Дорофєєва повідомила про проблеми зі здоров'ям

Економіці Росії загрожує колапс, найдраматичні події на нафтовому ринку попереду – ГончарЕкономіці Росії загрожує колапс, найдраматичні події на нафтовому ринку попереду – Гончар
09:24

Чи може Україна відмовитись від угоди Трампа і Путіна - Гончар розкрив сценарійВідео

09:24

Гороскоп на завтра 22 квітня: Тельцям - успіх, Козерогам - особливий день

09:20

Доля Запорізької АЕС може змінитися: у чому суть ідеї Трампа

09:16

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:49

"Вдалося від нього вирватися": путіністка Валерія висловилася про розлучення

08:25

В Кремлі "злили" нові плани щодо війни: в ISW пояснили, до чого готують росіян

08:24

США чекають від Києва відповіді на ідеї щодо Криму та відмови від НАТО: у WSJ розкрили деталі

08:14

4 знаки зодіаку, які по-справжньому люблять старіти

08:10

Уся правда щодо "припинення вогню"Погляд

07:59

"Пробила дно": Злата Огнєвіч потрапила в гучний скандал на Великдень

07:13

РФ майже три тисячі разів порушила тишу на Великдень: Зеленський сказав, як відповідатимуть ЗСУ

06:49

Великоднє перемир'я завершилося, РФ запустила ракети і дрони: де пролунали вибухи

06:10

РФ займається підготовкою до подальшої каталізації бойових дійПогляд

05:31

Не відводять очей годинами: чому коти люблять стежити за комахами

04:30

Експерти закликали покласти матрац біля вікна під сонячне світло: яка причина

Реклама
03:32

"Українська мрія може здійснитись": чи запустить обвал цін на нафту розпад РосіїВідео

02:29

Загроза для двох областей: названо ймовірні напрямки нового штурму РФ

01:30

Став янголятком: Роналду з коханою зворушливо вшанували пам'ять покійного сина

00:01

Трамп анонсував угоду між Україною та РФ: коли чекати на припинення вогню

20 квітня, неділя
23:18

Гороскоп на сьогодні 21 квітня: Ракам - надзвичайна зустріч, Стрільцям - прибуток

22:57

У Держдепі США зробили важливу заяву про продовження режиму припинення вогню – ЗМІ

22:46

26-градусна спека буде не скрізь: які регіони заливатимуть грозові дощі

21:57

"Скромність - сестра бідності": Тіна Кароль дала 4 зухвалі поради

21:51

Новий формат перемир’я: Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією

21:20

Чи можуть в Україні запровадити графіки відключення газу: експерт чітко відповів

21:19

РФ захопила Катеринівку і просунулася вперед на сході – DeepState

20:21

РФ стягує сили для нового штурму: у Британії розкрили мету "перемир'я" Путіна

20:00

Анна Саліванчук зізналася, навіщо вийшла заміж за експродюсера Студії Квартал 95

19:52

У Кремлі відповіли, чи продовжить Путін "великоднє перемирʼя"

19:31

Перемир'я на фронті та реальні наміри Росії: головні новини України (дайджест)

19:22

Загроза виходу США з переговорів: у Зеленського оцінили гучну заяву Трампа

19:20

Яку зачіску зробити на коротке волосся — топ варіанти з укладками та порадами

19:13

Під прикриттям "перемир’я": РФ накопичує сили для штурмів на важливому напрямку

19:10

Цікаві деталі про переговори у ПарижіПогляд

19:01

"Ти - мій": обраниця Дмитра Кулеби показала романтичне фото з політиком

Реклама
18:27

Що буде з доларом після Великодня: банкір поділився прогнозом

18:19

Головна перевага України над РФ: колишній шеф MI6 зробив гучну заяву

18:05

Як виростити солодкий буряк — секрети посадки, поливу і підживлення

17:23

Україну накриють похолодання і дощі: синоптик сказала, коли увірветься негода

17:20

РФ цинічно використовує "перемир'я" на фронті: у ЗСУ зробили важливу заяву

17:20

Поливаний понеділок: кого потрібно обов'язково облити водою 21 квітня

17:17

Ситуація на фронті загострюється: українські воїни потрапили в засідку, є загиблі

17:12

Разом із сином за святковим столом: як відзначає Великдень Софія Ротару

17:05

Росія почне "згортати" війну проти України, якщо виконати єдину умову - ГончарВідео

16:50

Чим підгодувати часник навесні — добрива, що дійсно працюють

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти