Армія РФ просувалися у "сірій зоні" на Харківщині під час "перемир'я" – воїн ЗСУ

Окупанти намагалися використати "великоднє перемир’я" для того, щоб просунутися вперед і закріпитися на вигідніших позиціях у Харківській області.

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Армія РФ спробувала просунутися у "сірій зоні" на Харківщині під час "перемир'я"/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ

Коротко:

Російські загарбники намагалися просунутися вперед у "сірій зоні" на Харківщині

Ворог здійснив таку спробу, користуючись "великоднім перемир’ям"

Війська країни-агресорки Росії під приводом "великоднього перемир’я", яке оголошував російський диктатор Володимир Путін до 21 квітня, намагалися просунутися вперед у "сірій зоні" в Харківській області. Загарбники хотіли зайняти більш вигідні для себе позиції.

Про це ввечері у неділю, 20 квітня розповів боєць 77-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України (Харківський напрямок, Борова) Віктор Петрович у ефірі "Еспресо". За його словами, розвідка виявила, що окупанти під час дії "великоднього перемир’я" намагалися просунутися вперед.

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Військовослужбовець наголосив, що українські війська були готові відповідати на будь-які дії ворога. Проте штурмових дій на цій ділянці фронту під час путінського "перемир'я" зафіксовано не було. Але хоч загарбники не штурмували позиції українських воїнів напряму, проте використовували сіру зону.

"Наприклад, у нас у смузі, не штурмові дії, але повідомляють наші розвідники про те, що ворог намагається по сірій зоні просунутися під перемир'я, тобто зайняти якісь вигідніші позиції… Тому також складне питання, ніби позиції напряму вони не штурмують, але сіра зона, вона стала сірою через те, що дуже активно працюють наші засоби уражень, ну і знищують ворога, щоб він не міг зайняти цю смугу. Ну і під перемир’я, вони так хитро намагаються якось просунутися", – розповів військовий.

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Як раніше повідомляв Главред, під прикриттям "перемир’я" РФ накопичує сили для штурмів на важливому напрямку. Наразі українські підрозділи ведуть виключно оборонні дії на фронті.

У DeepState раніше повідомляли, що РФ захопила Катеринівку і просунулася вперед на сході. РФ також просунулася біля Нового, Преображенки і в Сухій Балці Донецької області.

Нагадаємо, є загроза для двох областей – названо ймовірні напрямки нового штурму РФ. Триває стратегічна наступальна операція ЗС РФ, нагадав Павло Лакійчук.

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