Наступ РФ на Харківщині: лейтенант ЗСУ заявив про втрату позицій

Російські окупанти намагаються просуватися на Вовчанському напрямку.

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Росіяни наступають на Вовчанському напрямку / Колаж: Главред, фото:128 ОГШБр

Що відомо:

Ворог намагається просуватись на Вовчанському напрямку

Лейтенант ЗСУ заявив про втрати позицій

Російські окупанти намагаються наступати на Вовчанському напрямку у Харківській області. Українські захисники втратили певні позиції. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Ситуація ускладнилась не лише у місті Вовчанськ, а й у районі населеного пункту Тихе, що на правому фланзі.

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"На Вовчанському напрямку ситуація дещо ускладнилась, як в самому місті, так в районі н.п. Тихе на правому флазі, ворог активно штурмує, маємо втрати позицій. Відверто кажучи, ситуація тримається завдяки титанічним зусиллями піхоти та пілотів, зокрема бригади ДПСУ "Форпост". Коли я говорю про це, то маю на увазі виключно мужність та героїзм особового складу, який виконує завдання безпосередньо на ЛБЗ", - написав лейтенант.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Він додав, що деякі бійці сидять в на позиціях "непристойну кількість днів" і достойно відбивають ворожі накати.

"Хлопці в складних ситуаціях не розгублюються, дають достойно бій, а деякі просто героїчно віддають життя…", - написав "Алекс".

Ситуація на фронті - новини

Як повідомляв Главред, голова безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук заявив, що Росія не має достатніх сил для одночасного ведення наступу в Харківській, Сумській областях і на сході України. Ключовими напрямками він назвав райони на північ від Лиману та до кордону з Запорізькою областю.

Проте російські війська отримали наказ до 9 травня витіснити ЗСУ з Курської області через Сумщину, але не мають достатніх резервів для масштабного наступу. Аналітик Олексій Гетьман зауважив, що лінія фронту залишається стабільною.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну мету РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

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