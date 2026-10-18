РФ намагається відкрити шлях до Запоріжжя: військовий розповів про загрозу

Рубіж на підступах до міста обороняють 7-й корпус ДШВ і придані йому підрозділи.

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Росіяни намагаються прорватися у Запоріжжя / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Головне із заяви військового:

Окупація Запорізької області - стратегічна мета Росії

РФ прагне виконати це завдання за будь-яку ціну

Шлях до околиць Запоріжжя пролягає через позиції 7-го корпусу ДШВ

Російські окупаційні війська намагаються просунутися в напрямку Запоріжжя. Для цього їм потрібно прорвати українську оборону на ділянці фронту Гуляйполе - Запоріжжя, де тримають позиції підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ. Про це заявив начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий в ефірі Київ24.

За його словами, окупація Запорізької області залишається стратегічною метою Росії.

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Військовий наголосив, що РФ закріпила претензії на український регіон у своїх офіційних документах і намагається реалізувати ці плани військовим шляхом.

"Окупація Запорізької області - це фактично стратегічна мета росіян. Вони закріпили Запоріжжя як частину Російської Федерації у своїй Конституції і зараз намагаються за будь-яку ціну виконати це завдання", - сказав Полевий.

Він підкреслив, щоб наблизитися до обласного центру, російським військам потрібно вийти на його околиці. Для цього вони мають подолати українські оборонні рубежі на напрямку від Гуляйполя до Запоріжжя.

"Щоб пройти на околиці Запоріжжя, їм якраз потрібно проломити лінію нашої оборони по лінії Гуляйполе на Запоріжжя. Це якраз смуга відповідальності і смуга оборони 7-го корпусу ДШВ і приданих йому підрозділів", - пояснив військовий.

Полевий також розповів, що у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ протікають дві річки - Верхня Терса та Гайчур. Особливості місцевості вздовж них впливають на те, як російські війська намагаються просуватися в напрямку Запоріжжя.

"Якщо подивитися на рельєф, який знаходиться в нашій смузі відповідальності, то там є дві річки - Верхня Терса і Гайчур. І, власне, басейнами цих річок з притоками, цими ярами і зеленими насадженнями, і також населеними пунктами, які нанизані на ці річки, власне, і вороги намагаються просуватися в сторону Запоріжжя", - підсумував військовий.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Чи можуть окупанти захопити Запоріжжя

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов говорив, що російським військам не вдасться легко увійти до Запоріжжя.

За його словами, у найгіршому варіанті війська РФ захоплять Степногірськ і Приморськ, а фронт пролягатиме вздовж річки Конки.

"У будь-якому разі, проникнення піхотних груп противника до Запоріжжя та їхнє закріплення в місті просто нереальні. Так, Запоріжжя – це прифронтове місто, але концентрація наших військ там просто не дозволить росіянам закріпитися в цьому обласному центрі. Противнику знадобиться приблизно батальйон, щоб змогти закріпитися в Запоріжжі й протриматися хоча б кілька годин у повному оточенні та за відсутності логістики", - наголосив він.

Запоріжжя / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов говорив, що від початку осені Сили оборони звільнили більше територій, ніж вдалося окупувати ворогу. Російська армія не має вагомих здобутків на полі бою.

Аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що українські сили зупинили просування російських військ на півночі Донеччини в районі річки Жеребець, де тривала операція "Вівальді". Окупанти намагалися прорватися на Лиманському напрямку, проте утримати здобуті рубежі не змогли.

Бригадний генерал Андрій Белецький повідомив, що українські військові завершили четвертий етап операції "Вівальді", під час якого повернули під контроль ще 101 кв. км території та звільнили три населені пункти. Загальні втрати російських військ за час операції сягнули приблизно 8 тисяч військовослужбовців.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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