Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

РФ намагається відкрити шлях до Запоріжжя: військовий розповів про загрозу

Марія Николишин
18 жовтня 2026, 15:52
google news Підпишіться
на нас в Google
Рубіж на підступах до міста обороняють 7-й корпус ДШВ і придані йому підрозділи.
РФ намагається відкрити шлях до Запоріжжя: військовий розповів про загрозу
Росіяни намагаються прорватися у Запоріжжя / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Головне із заяви військового:

  • Окупація Запорізької області - стратегічна мета Росії
  • РФ прагне виконати це завдання за будь-яку ціну
  • Шлях до околиць Запоріжжя пролягає через позиції 7-го корпусу ДШВ

Російські окупаційні війська намагаються просунутися в напрямку Запоріжжя. Для цього їм потрібно прорвати українську оборону на ділянці фронту Гуляйполе - Запоріжжя, де тримають позиції підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ. Про це заявив начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий в ефірі Київ24.

За його словами, окупація Запорізької області залишається стратегічною метою Росії.

відео дня

Військовий наголосив, що РФ закріпила претензії на український регіон у своїх офіційних документах і намагається реалізувати ці плани військовим шляхом.

"Окупація Запорізької області - це фактично стратегічна мета росіян. Вони закріпили Запоріжжя як частину Російської Федерації у своїй Конституції і зараз намагаються за будь-яку ціну виконати це завдання", - сказав Полевий.

Він підкреслив, щоб наблизитися до обласного центру, російським військам потрібно вийти на його околиці. Для цього вони мають подолати українські оборонні рубежі на напрямку від Гуляйполя до Запоріжжя.

"Щоб пройти на околиці Запоріжжя, їм якраз потрібно проломити лінію нашої оборони по лінії Гуляйполе на Запоріжжя. Це якраз смуга відповідальності і смуга оборони 7-го корпусу ДШВ і приданих йому підрозділів", - пояснив військовий.

Полевий також розповів, що у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ протікають дві річки - Верхня Терса та Гайчур. Особливості місцевості вздовж них впливають на те, як російські війська намагаються просуватися в напрямку Запоріжжя.

"Якщо подивитися на рельєф, який знаходиться в нашій смузі відповідальності, то там є дві річки - Верхня Терса і Гайчур. І, власне, басейнами цих річок з притоками, цими ярами і зеленими насадженнями, і також населеними пунктами, які нанизані на ці річки, власне, і вороги намагаються просуватися в сторону Запоріжжя", - підсумував військовий.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Чи можуть окупанти захопити Запоріжжя

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов говорив, що російським військам не вдасться легко увійти до Запоріжжя.

За його словами, у найгіршому варіанті війська РФ захоплять Степногірськ і Приморськ, а фронт пролягатиме вздовж річки Конки.

"У будь-якому разі, проникнення піхотних груп противника до Запоріжжя та їхнє закріплення в місті просто нереальні. Так, Запоріжжя – це прифронтове місто, але концентрація наших військ там просто не дозволить росіянам закріпитися в цьому обласному центрі. Противнику знадобиться приблизно батальйон, щоб змогти закріпитися в Запоріжжі й протриматися хоча б кілька годин у повному оточенні та за відсутності логістики", - наголосив він.

Запоріжжя
Запоріжжя / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов говорив, що від початку осені Сили оборони звільнили більше територій, ніж вдалося окупувати ворогу. Російська армія не має вагомих здобутків на полі бою.

Аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що українські сили зупинили просування російських військ на півночі Донеччини в районі річки Жеребець, де тривала операція "Вівальді". Окупанти намагалися прорватися на Лиманському напрямку, проте утримати здобуті рубежі не змогли.

Бригадний генерал Андрій Белецький повідомив, що українські військові завершили четвертий етап операції "Вівальді", під час якого повернули під контроль ще 101 кв. км території та звільнили три населені пункти. Загальні втрати російських військ за час операції сягнули приблизно 8 тисяч військовослужбовців.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини Запоріжжя Запорізька область новини України війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми не зможемо встояти": Зеленський відверто розповів про скандал із Трампом

"Ми не зможемо встояти": Зеленський відверто розповів про скандал із Трампом

18:25Політика
З початку осені Україна звільнила більше території, ніж захопила РФ - Зеленський

З початку осені Україна звільнила більше території, ніж захопила РФ - Зеленський

18:06Фронт
"Зробили все можливе": у ФРН пролунав тривожний прогноз щодо допомоги Україні

"Зробили все можливе": у ФРН пролунав тривожний прогноз щодо допомоги Україні

16:31Світ
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо кладуть лавровий лист на батарею: корисний трюк для кожної осел

Навіщо кладуть лавровий лист на батарею: корисний трюк для кожної осел

Замінить усю побутову хімію в домі: як використовувати каштани

Замінить усю побутову хімію в домі: як використовувати каштани

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці цуценя зі шкарпетками за 46 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці цуценя зі шкарпетками за 46 с

Україну накриє аномальне тепло: коли температура зросте, а дощі припиняться

Україну накриє аномальне тепло: коли температура зросте, а дощі припиняться

Унітаз знову стане білим: доступний лайфхак для домашнього прибирання

Унітаз знову стане білим: доступний лайфхак для домашнього прибирання

Останні новини

18:51

Як виростити лаврове дерево вдома: свіжа приправа буде під рукою цілий рік

18:29

РФ модифікувала ударні дрони "Гербера-2": розкрито головну небезпеку

18:25

"Ми не зможемо встояти": Зеленський відверто розповів про скандал із Трампом

18:06

З початку осені Україна звільнила більше території, ніж захопила РФ - Зеленський

17:33

Пригоріла каструля знову блищатиме: чим відмити навіть стійкий чорний нагар

"Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути": Прокіп - про сценарії майбутньої зими«Можливі дуже жорсткі графіки або блекаути»: Прокіп - про сценарії майбутньої зими
17:26

Банани залишаться свіжими до двох тижнів: про просту хитрість знають одиниціВідео

17:00

Китайський гороскоп на тиждень 19–25 жовтня: Тиграм — прибуток, Бикам — ріст

16:43

За захист енергообʼєктів Київщини відповідатиме заступник Мінвідновлення Олійник. ЗМІ розповіли про ключові виклики

16:36

Грибок зникне з рослин без дорогих препаратів: допоможе звичайний засіб із кухні

Реклама
16:31

"Зробили все можливе": у ФРН пролунав тривожний прогноз щодо допомоги Україні

16:30

Навіщо німці одягають шкарпетки на дзеркала авто восени: хитрий секрет

16:15

Навіщо восени натирають інструменти олією: секрет британських садівників

15:52

РФ намагається відкрити шлях до Запоріжжя: військовий розповів про загрозу

15:44

Одна звичка перед сном прискорює пожовтіння подушок: як цього уникнути

15:23

США розблокували обмін розвідданими з Україною: Зеленський розкрив деталі

15:02

Навіщо сипати рис у горщик з орхідеєю: секретний трюк досвідчених квітникарів

14:58

Дефіцит та стрімке зростання цін: який продукт подорожчає вже взимку

14:35

Україна не зможе перемогти РФ у звичному розумінні: міністр оборони Італії пояснив чому

14:30

У відомого українського режисера діагностували рак

14:05

Померла Народна артистка України Ольга Осіїк

Реклама
13:56

Експерти закликали загортати яблука в газету: у чому причинаВідео

13:51

Що станеться з Україною без США: експерт розповів про наслідки угоди Трампа з Путіним

13:50

Гороскоп на завтра, 19 жовтня: Скорпіон - сюрприз, Водоліям - приємнощі

13:33

"Божевільний будинок": п’яні фанатки зірвали концерт Меладзе

13:14

РФ накопичила дрони та готує нову хвилю ударів: які області в зоні ризику

13:09

Які плодові дерева варто садити восени: експерти назвали 5 найкращих варіантів

13:08

Життя 4 знаків зодіаку кардинально зміниться протягом наступних двох місяців

13:04

Китайський гороскоп на завтра, 19 жовтня: Драконам — стрес, Зміям — вдячність

12:56

Гроші заблоковано: клієнти "Приватбанку" залишилися без доступу до соціальної виплати

12:43

Гороскоп Таро на завтра, 19 жовтня: Левам — немає вибору, Скорпіону — розбіжності

12:32

Україну накриє аномальне тепло: коли температура зросте, а дощі припиняться

12:22

Фінансовий гороскоп на тиждень 19–25 жовтня: Тельцям — прибуток, Рибам — ріст

12:12

Куди зникла Катя Chilly: "Голос країни", кар’єра та скандалВідео

11:59

Батарея гаряча зверху, а знизу холодна: проблема може бути зовсім не в повітрі

11:57

Магнітна буря 19 жовтня: чи погіршиться самопочуття метеозалежних українців

11:45

Засохла квітка чи впало дзеркало: 6 прикмет, які віщують біду

11:38

Навіть старий наліт зникне за лічені хвилини: що потрібно залити в унітазВідео

11:26

Як позбутися цвілі та вологи на вікнах: 7 найкращих кімнатних рослин

11:09

Брата Макса Чмерковського відсторонили від "Танців із зірками": що він зробив

11:08

Любовний гороскоп на тиждень 19–25 жовтня: Овнам — час, а Скорпіонам — довіра

Реклама
11:01

США хочуть повернути російський газ до Європи: NYT розкрила задум команди Трампа

10:57

РФ атакувала промислове підприємство на Волині: людей закликають евакуюватися

10:43

Як правильно зберігати сушені гриби: яка тара захистить від плісняви та молі

10:18

Як замаскувати сивину без фарбування: допоможе простий домашній засіб

10:03

"Не впевнений, що Зеленський розуміє": Рубіо різко відповів на звинувачення про Starlink

09:30

Кремль хоче зірвати постачання допомоги Україні: в ISW назвали нову загрозу

09:19

Прихильниця Путіна Шукшина опинилася в лікарні у важкому стані

08:42

РФ двічі атакувала Запоріжжя: загинула жінка, серед поранених дитинаФото

08:41

"Це дуже хороше рішення": Трамп і Рубіо прокоментували скасування санкцій проти РФ

08:10

Тишкевич розкрив план Трампа: чому Україні загрожує ще півроку війниПогляд

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти