Неподалік держкордону: РФ утворила новий плацдарм на Харківщині - DeepState

Росіяни змогли утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл.

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Плацдарм на правому березі річки Оскіл / колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Ключові тези:

Зафіксовано просування РФ в районі села Тополі

Окупантам вдалося зайняти позиції на горі Мілова південніше села Тополі

Також росіяни пробували утворити плацдарм між Кам'янкою і Тополями

В районі населеного пункту Тополі Харківської області зафіксували просування російських військ. Про це повідомляє DeepState.

"Противник, по суті, зміг утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл. Спроби перетнути водну перешкоду в цьому районі були з боку ворога неодноразовими й почалися вони ще приблизно з середини січня, а промацування місцевості здійснювалося взагалі на початку минулого місяця", - йдеться у повідомленні. відео дня

За попередньою інформацією аналітиків, РФ вдалося досягнути успіху в селі, але ЗСУ відкинули противника. Через певний час окупанти здійснили нову спробу, але вже в іншому місці. У результаті, форсувавши річку, їм вдалося зайняти позиції на горі Мілова південніше села Тополі.

Також зазначається, що вороги пробували утворити плацдарм між Кам'янкою і Тополями, але безрезультатно.

"Там їм не вдалося закріпитися і розвивати свій успіх, тож це залишається лише дзвіночком на майбутні спроби, які може здійснити противник. Наразі тривають стабілізаційні заходи і ми дуже сподіваємося, що цей район не переросте в черговий більш масштабний плацдарм, як це сталося південніше в районі Дворічної та Новомлинська", - додали у DeepState.

Річка Оскіл / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" розповіли, що Минулої доби, 4 лютого 2025 року, на Харківському напрямку противник безуспішно проводив штурмові дії позицій наших військ у Вовчанську.

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що ЗСУ мають розглядати сценарій виходу з Часового Яру через зменшення можливостей з організації оборони в місті.

У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" також повідомили, що на Куп'янському напрямку фронту командування російської армії наказало солдатам повернутися на позиції, які відбили Сили оборони біля одного з населених пунктів. За невиконання погрожують розстрілом.

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