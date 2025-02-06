Плацдарм РФ "тане": ЗСУ вибивають ворога з Харківщини, закріпитися не вдається

Агресорам ніяк не вдається захопити Дворічну на Харківщині.

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ЗСУ нищать ворога в районі Дворічної/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 22 окрема механізована бригада

Про що мова:

ЗСУ не дають ворогу закріпитися біля Дворічної

Окупанти хочуть прорватися на захід від Осколу, але ЗСУ тримають оборону

Російські окупаційні війська намагаються закріпитися в районі Дворічної на Харківщині, однак українські Сили оборони успішно вибивають їх із цього напрямку.

Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, ситуація в районі залишається напруженою, адже ворог намагається створити плацдарм для подальшого просування. Проте наразі росіянам не вдалося стабільно закріпитися в цьому населеному пункті.

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"Вони намагаються закріпитись в районі Дворічної. Але звідти їх зараз й вибивають, бо це зона активних боїв. Вони намагаються створити там плацдарм... Наскільки успішні там дії й протидії - поки не казатиму, але ми не можемо сказати, що в них (росіян, - ред.) там є стабільний плацдарм", - розповів Тригубов.

Річка Оскіл / інфографіка - Главред

За даними аналітиків Deep State, ще 20 січня російські війська почали активніше просуватися в Дворічній. Через тиждень Міноборони РФ заявило про нібито "захоплення" селища, однак насправді бої за цей район тривають.

Британська розвідка також зафіксувала розширення російського плацдарму на західному березі Осколу, проте зазначила, що ключовою метою окупантів залишається Дворічна. Окрім того, вони прагнуть просунутися до села Західне, розташованого за 4 км від річки.

Незважаючи на спроби ворога, українські захисники дають йому жорстку відсіч, не дозволяючи закріпитися на стратегічних позиціях.

Ситуація на Харківщині - що відомо про бої

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов спростував захоплення армією РФ Дворічної на Харківщині. Водночас він підтвердив, що на території населеного пункту ведуться активні бойові дії.

Главред нагадує, що на початку 2025 року окупантам дали наказ перейти Оскіл на Харківщині. Ворог хоче здійснити звідти наступальну операцію.

Згодом заступник командира батальйону ударних БпАК Ахіллес 92 ОШБр Олесь Маляревич також заявив, що агресор має в планах захопити лівий берег річки Оскіл. Однак наразі Сили оборони звідти йти не збираються, окупанти територіальних успіхів не мають.

Більше новин про ситуацію на фронті:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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