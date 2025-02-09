Ворог атакував на Куп'янщині та намагався перейти Оскол: ЗСУ завдали удару

Коротко:
- Війська РФ наступали в районах Петропавлівки та Загризового
- Окупанти намагалися форсувати Оскол, але ЗСУ завдали удару
Окупаційні війська агресора Росії наступали в районах Петропавлівки та Загризового на Куп'янському напрямку. Ворожі сили намагалися форсувати річку Оскіл, проте Сили оборони завдали удару та ліквідували російських військових.
Як повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні "Хортиця", російська армія в одному з бойових зіткнень отримала відсіч.
"Неподалік Дворічної були завчасно виявлені спроби противника переправити особовий склад через річку Оскіл. Завдано вогневої поразки, окупантів знищено", - йдеться в повідомленні.
Також у Хортиці підкреслили, що окупанти атакували позиції Сил оборони у Вовчанську на Харківському напрямку. Проте ворог зазнав втрат і змушений був відійти.
Що відбувається на Куп'янському напрямку - новини за темою:
Як повідомляв Главред, американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти Росії прагнуть оточити Куп'янськ. У ворожих військ, схоже, немає для цього резервів, однак командування може перекинути на Куп'янський напрямок сили з інших ділянок фронту.
Мета РФ - повна окупація Куп'янська, сказав офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Олександр із позивним "Алекс". У Куп'янському районі на окремих ділянках ворог застосовує тактику як піхотних, так і механізованих штурмів.
Війська РФ готуються в лоб штурмувати Куп'янськ, написали у своєму матеріалі журналісти Forbes. Ворог може робити спроби форсування річки Оскіл, а обстановка в Куп'янському районі може швидко погіршитися.
Інші новини:
- ЗСУ потужно уразили пункт управління росіян на Курщині: відомо про великі втрати
- КАБ майстерно збили над Запоріжжям: у ЗМІ розкрили таємничу зброю ЗСУ
- РФ хоче замкнути кільце: у ЗСУ повідомили про важку ситуацію в Донецькій області
Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе
Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. Окупанти продовжують наступ на Куп'янському напрямку.
На південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред