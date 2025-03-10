Чергове загострення: росіяни шукають місця, де можна прорвати українську оборону

Ворог не відмовився від ідеї вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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Бої в Донецькій та Луганській областях / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Ключові тези:

Окупанти шукають місця, де можна прорвати оборону ЗСУ

Росіяни починають стикатися з певною кризою

Російські окупанти в Донецькій та Луганській областях шукають місця, де можна прорвати українську оборону. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, на Донеччині й Луганщині російська армія стикається з кризою постачання та нестачею особового складу.

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"Вони шукають хоч якісь місця, де у них є якась потенційна можливість прориву. Інша справа, що насправді, мені здається, зараз у принципі спроможності українських військ поступово, але зростають, а росіяни починають стикатися з певною кризою, в тому числі постачання, і нестачею особового складу", - наголосив він.

Трегубов додав, що ворог не відмовився від ідеї вийти на адміністративні кордони цих двох областей.

"Інша справа, що, будемо чесні, вони дуже далекі від цієї цілі. Навіть невелику частину Луганської області, яку вони не змогли захопити, вони не можуть захопити досі. Хоча зараз там чергове загострення", - розповів речник.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що нині немає загрози оточення українських підрозділів у Курській області. Українські бійці "знищують окупантів вогневими засобами "завдяки завчасно створеній системі оборони".

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що армія країни-агресорки Росії веде наступальні дії на Покровському напрямку в районі населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Андріївка, Даченське, Котлине та Улакла.

Крім того, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий заявив, що найкритичнішу ситуацію на фронті, коли Сили оборони постійно були в глухій обороні, а ворог постійно просувався, вже пройдено.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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