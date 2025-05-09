На деяких напрямках тихіше: у ВРУ розповіли, чи дотримується РФ 'перемир'я'

Що сказав Костенко:
- На деяких напрямках окупанти зменшили активність бойових дій
- Росія продовжує порушувати оголошене нею ж "перемир'я"
Станом на ранок 9 травня армія країни-агресорки Росії не дотримується режиму припинення вогню. Про це в коментарі Еспресо розповів народний депутат України, полковник СБУ Роман Костенко.
За його словами, ситуація на різних ділянках фронту відрізняється: подекуди справді є затишшя, однак на багатьох напрямках продовжуються активні бойові дії.
"Щодо перемир'я, яке Росія зараз хоче показати, що якщо вони не б'ють по нас ракетами і шахедами, то це і є те перемир'я, яке вони нам пропонують. То сьогодні вночі ми бачили, що як мінімум, в Києві та в областях "шахедів" запусків не було. Тому, можливо, для Росії це перемир'я, для мене це не перемир'я", - наголосив він.
Чиновник вважає, що так зване "перемир'я" не можна вважати справжнім, бо Росія просто намагається провести парад перемоги в себе і забезпечити безпеку світовим лідерам, які приїхали в Москву.
Перемир'я на фронті до 9 травня - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що попри обіцянки Кремля припинити вогонь вже упродовж перших семи хвилин "перемир'я" російська армія кілька разів вдарила реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах і лініях бойового зіткнення.
Згодом стало відомо, що окупанти продовжують атакувати по всій лінії фронту. Лише з опівночі до опівдня 8 травня РФ 734 рази порушила режим припинення вогню та провела 63 штурмові операції.
Про те, що загарбники не дотримуються режиму тиші на фронті, зокрема на півдні, згодом повідомив і речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Крім того, країна-агресор Росія, за його словами, користується так званим "перемир'ям", аби підтягнути резерви та підготуватися до наступальних дій.
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Хто такий Роман Костенко
Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.
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