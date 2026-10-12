Нові графіки відключень: українці можуть залишитися без води, експерт пояснив чому

Експерт пояснив, як довготривалі знеструмлення можуть вплинути на водопостачання.

https://glavred.net/ukraine/novye-grafiki-otklyucheniy-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-vody-ekspert-obyasnil-pochemu-10803479.html Посилання скопійоване

Графіки відключень води можуть стати новою реальністю для українців / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Чому в Україні можуть запровадити графіки води

Як тривалі знеструмлення впливають на водопостачання

Як часто можуть подавати воду під час відключень

В Україні можуть запровадити графіки подачі води під час тривалих знеструмлень. Про це в етері Ранок.LIVE сказав директор Асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкінь.

За його словами, хоча автономні джерела живлення здатні підтримувати тиск у мережі, його може не вистачати для подачі води на верхні поверхи багатоповерхівок.

відео дня

"Графіки води будуть, тому що це буде пов'язано з підвозом пального, як мінімум, і з зупинками генераторів, які подають. Електропостачальне розподілене обладнання не може постійно працювати", - пояснив він.

Водночас Шкінь зазначив, що у більшості міст принаймні раз на добу на кілька годин вода буде завжди.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Відео з поясненням експерта можна переглянути у Telegram-каналі Главред за посиланням.

Чи існує загроза відключень води для мешканців Києва - думка експерта

Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, майже всі насосні станції Києва мають отримати резервне живлення лише до грудня, тож під час тривалих знеструмлень частина районів столиці досі ризикує залишитися без води.

Наразі модернізацію виконано лише частково, а під час нещодавніх аварійних знеструмлень у деяких районах столиці зникало й водопостачання. Причина криється в особливостях рельєфу та технічній залежності мережі від енергосистеми.

Графіки відключення води в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кремль може перейти до системних ударів по об’єктах водної інфраструктури, намагаючись створити ефект гуманітарної кризи. Цілями можуть стати не окремі об’єкти, а вся логіка життєзабезпечення міст - водозабори, насосні станції, водогони та каналізаційні вузли.

Раніше повідомлялося, що РФ вже планує серію атак за допомогою ударних БпЛА по об’єктах критичної інфраструктури в центральних регіонах України. Під прицілом опинилися насосні станції водопостачання та водоочисні споруди.

Напередодні стало відомо, що у разі атак Росії на об’єкти водопостачання в Україні можуть запровадити графіки відключення води, подібно до відключень електроенергії.

Більше новини:

Про персону: Олександр Шкінь Олександр Шкінь - український комунальний і громадський діяч, директор асоціації "Укрводоканалекологія", колишній начальник комунального підприємства "Чернігівводоканал".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред