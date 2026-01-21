Майже весь день без світла: графіки відключень для Полтавщини на 22 січня

У Полтаві та області знову запроваджують погодинні відключення світла.

https://glavred.net/energy/pochti-ves-den-bez-sveta-grafiki-otklyucheniy-dlya-poltavshchiny-na-22-yanvarya-10734359.html Посилання скопійоване

Як у Полтаві та області вимикатимуть світло 22 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили в обленерго:

На Полтавщині 22 січня буде багато відключень світла

Попередньо, в області діятимуть графіки, а не аварійні відключення

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, тому у Полтавській області завтра, 22 січня, будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії.

Як повідомили у Полтаваобленерго, ГПВ протягом дня будуть запроваджувати з 00:00 до 23:59 з різними обсягами відключень - від 4 до 4,5 черг.

відео дня

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Графіки відключень для кожної черги

1.1 черга

00:00 – 05:30

07:00 – 12:00

13:00 – 18:00

19:00 – 23:30

1.2 черга

00:30 – 06:00

07:30 – 12:30

13:30 – 18:30

19:30 – 00:00

2.1 черга

01:00 – 07:00

08:00 – 13:00

14:00 – 19:00

20:00 – 00:00

2.2 черга

01:30 – 07:30

08:30 – 13:30

14:30 – 19:30

20:30 – 00:00

3.1 черга

00:00 – 01:30

02:00 – 08:00

09:00 – 14:00

15:00 – 20:00

21:00 – 00:00

3.2 черга

00:00 – 01:00

02:30 – 08:30

09:30 – 14:30

15:30 – 20:30

21:30 – 00:00

4.1 черга

00:00 – 01:30

03:00 – 09:00

10:00 – 15:00

16:00 – 21:00

22:00 – 00:00

4.2 черга

00:00 – 02:00

03:30 – 09:30

10:30 – 15:30

16:30 – 21:30

22:30 – 00:00

5.1 черга

00:00 – 02:30

05:00 – 10:00

11:00 – 16:00

17:00 – 22:00

23:00 – 00:00

5.2 черга

00:00 – 03:00

05:30 – 10:30

11:30 – 16:30

17:30 – 22:30

23:30 – 00:00

6.1 черга

00:00 – 03:30

06:00 – 11:00

12:00 – 17:00

18:00 – 22:30

6.2 черга

00:00 – 04:00

06:30 – 11:30

12:30 – 17:30

18:30 – 23:00

Мешканці Полтавщини можуть дізнатися точний час відключень для своєї адреси на сайті Полтаваобленерго.

Станом на 21:30 в обленерго повідомили оновлену інформацію, згідно з якою, з 00:00 по 22:00 22 січня буде запроваджений ГПВ в обсязі 4.5 черг, а з 22:00 по 23:59 - ГПВ в обсязі 4 черг.

Розташування "Пунктів незламності"

На Полтавщині продовжують роботу "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та інформацію. Деталі про розташування та графік роботи доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що зараз не вийде повернутися до графіків погодинних відключень у Києві. Причиною цього є брак електрики, заживлена лише критична інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що за вказівкою Укренерго в Запорізькій області 22 січня також будуть діяти графіки відключення світла для наслення та обмеження потужності для промисловості.

Напередодні стало відомо, що через безперервні обстріли з боку ворога та наслідки попередніх масованих ракетних і дронових атак у Черкаській області 22 січня запроваджуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.

Інші новини:

Про джерело: Полтаваобленерго Полтаваобленерго - здійснює виробництво, передачу та постачання електричної та теплової енергії в Полтавському регіоні. Компанія обслуговує 43628 км електромереж, 10137 підстанцій. АТ "Полтаваобленерго" забезпечує енергопостачання 746 тис. споживачів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред