Графіки змінились: як будуть відключати світло в Запорізькій області 22 січня

У Запорізькій області запровадять погодинні графіки відключень електроенергії для населення з метою стабілізації енергосистеми, зазначили в обленерго.

Відключення світла Запоріжжя - графіки відключень на 22 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Графіки відключення світла в Запорізькій області будуть діяти протягом всього дня

Для промисловості буде застосовано 5 черг обмежень потужності

У четвер, 22 січня, за вказівкою Укренерго в Запорізькій облачті будуть діяти графіки відключення світла для наслення та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомило Запоріжжяобленерго.

Зазначається, що за рішенням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми 22 січня в Запорізькій області запроваджуватимуть погодинні графіки відключень електроенергії. Час знеструмлень визначатиметься за чергами з урахуванням 30 хвилин на перемикання.

Графіки відключень світла Запорізька область 22 січня / Скріншот

Відключення світла 22 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 22 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 22 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 22 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 22 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 22 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 22 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 22 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 22 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 22 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 22 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 22 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Крім того, протягом усієї доби з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі для п’яти черг. У разі надходження нових розпоряджень від НЕК "Укренерго" графіки буде скориговано, а про всі зміни повідомлятимуть на інформаційних ресурсах протягом робочого дня та на сайті у розділі "Стабілізаційні відключення" в цілодобовому режимі.

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 січня на всій території Черкаської області за розпорядженням "Укренерго" застосовуватимуться погодинні графіки відключення електроенергії, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

Київ поки що не повернувся до режиму погодинних знеструмлень. У компанії ДТЕК повідомили, що в найближчий час відновлення таких графіків у столиці не очікується через дефіцит електроенергії.

Водночас відключення світла, спричинені обстрілами з боку російських окупаційних військ, суттєво позначилися на роботі українського бізнесу. За даними Європейської Бізнес Асоціації, це призвело до зростання собівартості продукції для підприємців.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

