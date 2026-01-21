Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

У Черкаській області за розпорядженням НЕК "Укренерго" діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії через наслідки ворожих обстрілів.

https://glavred.net/energy/otklyuchenie-sveta-v-cherkasskoy-oblasti-22-yanvarya-kogda-ne-budet-elektroenergii-10734356.html Посилання скопійоване

Відключення світла Черкаси - коли не буде світла в Черкаській області 22 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Графіки відключення свтіла будуть діяти протягом всієї доби

Обмеження діють через наслдіки ворожих ударів

Завтра, 22 січня, по всій Черкаській області за командою Укренерго будуть діяти погодинні графіки відключення світла та графіки обмеження потужності для промислових підприємств. Про це повідомляє Черкасиобленерго.

В обленерго зазначили, що через безперервні обстріли з боку ворога та наслідки попередніх масованих ракетних і дронових атак у Черкаській області 22 січня за розпорядженням НЕК "Укренерго" запроваджуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.

відео дня

Крім того, згідно з вказівкою НЕК "Укренерго", для промислових споживачів і бізнесу регіону протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00 — діятимуть графіки обмеження потужності.

/ Графіки відключення світла у Черкаській області на 22 січня / Скріншот

Відключення світла 22 січня Черкаська область черга 1.1

1.1 00:00 - 04:30, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

Відключення світла 22 січня Черкаська область черга 1.2

1.2 01:30 - 05:00, 06:30 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:30

Відключення світла 22 січня Черкаська область черга 2.1

2.1 02:00 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

Відключення світла 22 січня Черкаська область черга 2.2

2.2 00:00 - 02:00, 04:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

Відключення світла 22 січня Черкаська область черга 3.1

3.1 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 23:00 - 24:00

Відключення світла 22 січня Черкаська область черга 3.2

3.2 00:00 - 01:30, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

Відключення світла 22 січня Черкаська область черга 4.1

4.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

Відключення світла 22 січня Черкаська область черга 4.2

4.2 00:00 - 02:30, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

Відключення світла 22 січня Черкаська область черга 5.1

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

Відключення світла 22 січня Черкаська область черга 5.2

5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:00

Відключення світла 22 січня Черкаська область черга 6.1

6.1 00:30 - 05:00, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 23:00

Відключення світла 22 січня Черкаська область черга 6.2

6.2 00:00 - 04:00, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 січня відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", в усіх областях України вводяться обмеження на споживання електроенергії.

ДТЕК повідомило, що у Дніпрі та Дніпропетровській області знеструмлення можуть відбуватися від трьох до чотирьох разів протягом доби.

У "Полтаваобленерго" повідомили, що протягом доби з 00:00 до 23:59 застосовуватимуться різні обсяги знеструмлень — від чотирьох до чотирьох із половиною черг.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред