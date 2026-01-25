Рус
РФ не припиняє нищити енергетику України: в ISW розкрили головну ціль ворога

Дар'я Пшеничник
25 січня 2026, 12:04
Удари восени та взимку значно погіршили стан енергосистеми України.

Удары РФ по энергетике
Удари РФ по енергетиці / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ДТЕК

Головне з новини:

  • РФ намагається розірвати енергосистему України ударами по інфраструктурі
  • Атаки восени та взимку суттєво погіршили стан мережі
  • Україні критично потрібне посилення ППО

Росія посилює кампанію далекобійних ударів по українській енергетичній інфраструктурі, прагнучи штучно розділити єдину енергосистему країни на окремі ізольовані острови. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, удари, які Росія здійснювала восени 2025-го та протягом зими 2025–2026 років, суттєво погіршили технічний стан української енергомережі. Найбільше постраждало цивільне населення, яке зіткнулося з тривалими відключеннями світла та тепла.

ISW наголошує, що мета Кремля - зменшити можливості України виробляти електроенергію та ускладнити забезпечення теплом у найхолодніший період року.

Стратегія тиску на економіку та суспільство

Аналітики вважають, що інтенсивність ударів свідчить про прагнення Росії:

  • підірвати енергетичну стабільність України;
  • обмежити роботу промислових підприємств;
  • посилити психологічний тиск на населення через масштабні перебої в енергопостачанні.

У звіті підкреслюється, що атаки мають системний характер і є частиною довгострокової стратегії Кремля.

ППО залишається критично важливою

ISW зазначає, що продовження російської ракетної кампанії демонструє гостру потребу України в додаткових засобах протиповітряної оборони. Особливу роль відіграють американські системи Patriot, здатні перехоплювати балістичні ракети, які становлять найбільшу загрозу для енергетичних об’єктів.

Партнери мають допомогти створити багаторівневий щит

Для ефективного захисту критичної інфраструктури Україні потрібна комплексна система ППО, що включає:

  • перехоплювальні безпілотники;
  • мобільні вогневі групи з сучасним озброєнням;
  • винищувальну авіацію.

На думку ISW, лише багаторівневий підхід здатен забезпечити стабільність енергосистеми та захистити цивільне населення від наслідків російських атак.

Яких наслідків очікувати від нових обстрілів - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, російські окупанти намагаються зруйнувати всю енергетичну інфраструктуру в Україні.

Повний блекаут вони хочуть влаштувати і в Києві. Але зробити це буде дуже важко. Може йтися хіба що про локальні відключення або так звані місцеві блекаути - в окремих частинах міста. Але для цього потрібні цілеспрямовані удари по конкретних об'єктах - підстанціях або вузлах розподілу.

Російські обстріли України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти в ніч на 24 січня атакували Київ - над столицею України працювала ППО. У небі над містом було чутно вибухи.

Тієї ж ночі також про вибухи повідомили і в Харкові. Мер міста розповів, що в Індустріальному районі є влучання російського дрона в будинок і загоряння квартири.

Напередодні, 22 січня, стало відомо, що Росія знову здійснила атаку на Україну, запустивши ударні безпілотники. Під ударом опинився, зокрема, Кривий Ріг. Відомо про влучання в межах міста.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

обстріли енергетика Інститут вивчення війни
